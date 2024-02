Avanza reparación de víctimas del conflicto en el Atlántico

Asimismo, Karen Pérez Angarita, coordinadora de la Oficina de Gestión de Paz y Víctimas del Conflicto de la Gobernación del Atlántico, mencionó que se llegó a un acuerdo para darle cumplimiento al auto de la JEP. “Este es un paso importante para que las víctimas del conflicto del departamento cuenten con esa ruta en la que exaltará su memoria”.

Por su parte, la alcaldesa de Manatí, Yaneris Acuña Cervantes señaló que el monumento hace parte de los compromisos adquiridos por cada territorio: “la estructura no solo servirá para homenajear a las víctimas, sino que enviará un mensaje poderoso de no repetición para los actos de barbarie del paso no vuelvan a suceder”.

Cabe destacar que en la mesa de trabajo también participaron los mandatarios de otros municipios como Santa Lucía, Suan, Campo de la Cruz, Luruaco, Sabanalarga y Repelón.