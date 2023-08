Capacitan a 60 niños y jóvenes para crear videojuegos en Palmar de Varela

Cerca de 60 niños y jóvenes de Palmar de Varela finalizaron el curso de desarrollo de videojuegos liderado por la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría TIC.

A través de este espacio los beneficiarios aprendieron los roles que se necesitan para desarrollar videojuegos, las habilidades que requiere un game designer, así como las fases del desarrollo, prototipado, diseño, arte visual, mecánicas, dinámicas y lógica de un videojuego.

Paula Herrera, una de las beneficiarias, manifestó que hacer este curso “me enseñó mucho porque al principio no sabía nada, pero me encantaban los videojuegos y, por eso, me gustó aprender sobre los roles que se necesitan para desarrollarlos, como: un artista, una persona que cree la música, otra persona que se encargue de los sonidos y un game designer, que es finalmente lo que yo quiero ser cuando sea grande”.