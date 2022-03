Este viernes arranca el pico y placa para los vehículos particulares

El sábado, los vehículos con placas terminadas en 4, 5, 6 y 7 no podrán circular desde las 11:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del domingo.

Del mismo modo, el domingo, desde las 11:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del lunes se restringirá la circulación de los vehículos cuyas placas terminen en 8, 9 y 0.

Respecto al pico y placa de taxis durante los días de Carnaval, la Secretaría de Tránsito informó que desde el viernes 25 de marzo se suspenderá temporalmente la medida para todos los taxis de la ciudad.