Registran cerca de 14 casas afectadas tras fuerte vendaval en Mundo Feliz

Jefry Cantillo no encontró más opción que aferrarse de uno de los árboles de mango de su cuadra para evitar que el fuerte vendaval que azotó el barrio Mundo Feliz 2, en Galapa, se lo “llevara”.

Lo calificó como un evento “traumático” ya que después se encontró con la noticia de que el 50% de su casa estaba destechada y la mayoría de sus enceres dañados por la fuerte lluvia.

“Fueron momentos horribles porque yo no sabía qué hacer ni dónde meterme. Mi mamá estaba sola en la casa y vio cuando el torbellino ese me quería arrastrar. Nunca me había pasado este, pero de algo estoy seguro y es que me voy a mudar de aquí”, expresó.

Asimismo, Maribel Navarro, otra de las damnificadas, expuso que durante el vendaval se encontraba trabajando en Villa Olímpica y desde que llegó a su vivienda se dedicó a “rescatar” lo que aún servía y a organizar un espacio donde pudiera pasar la noche.

“Yo casi no dormí porque tengo la casa descubierta y ajá uno no sabe las intenciones de los dueños de lo ajeno. Me da angustia porque yo apenas llevo un mes viviendo aquí, pero no quiero que esto me vuelva a pasar así que buscaré a donde mudarme”, puntualizó.

Este medio conoció que hasta el momento fueron 14 las casas con afectaciones de acuerdo con el reporte de la Defensa Civil que adelantó un censo en el sector para la enterga de ayudas.