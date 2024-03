Anuncian hasta 50 grados de sensación térmica en el Caribe

Yolanda Jiménez, ciudadana barranquillera, contó que ha sido difícil desplazarse estos días por la ciudad debido a las altas temperaturas.

“Yo suelo caminar bastante para hacer mis diligencias, pero estas temperaturas no son normales; siento que hace más calor que en otra época del año y eso complica un poco todo. De igual manera yo soy precavida y siempre suelo hidratarme bastante independientemente de la temperatura, pero es un buen hábito que ahora sirve bastante”, relató.

Asimismo, Leonardo Romero comentó que ya tampoco se puede huir del calor en el hogar debido a los altos costos de la energía.

“Para estas fechas siempre se siente un calor fuerte, pero la diferencia es que ya no podemos prender un aire o varios abanicos por unas cuantas horas porque el recibo se vuelve imposible de pagar, así que sí, el calor es fuerte, pero el tema de la energía tampoco colabora para adaptarse como lo hacíamos antes”, expresó.

Por su parte, Erika Salas manifestó que hay que esperar que la temperatura se regule por un tiempo: “Como barranquillero uno se adapta siempre a este tipo de temperaturas, para mí es preferible soportar un poco y esperar que se regule un poco la sensación térmica a que lleguen las lluvias que vuelven inactiva la ciudad. De todas maneras entiendo la preocupación de las personas que no son de aquí y están sufriendo bastante”.

Para el ‘Cambalache’, un popular vendedor de la zona de la Plaza de la Paz, esta temporada de calor en la capital del Atlántico es beneficiosa para sus ventas.

“A mí me gusta que el sol esté ardiendo de esta manera y que se sienta tan fuerte la temperatura porque con brisa y lluvia la gente no toma agua y yo me dedico es a eso. Siento que mi esfuerzo de cada día para comprar hielo y el agua es mejor valorado para estas épocas y más por esta zona donde me ubico que se siente más”, indicó el hombre en medio de su jornada de ventas.