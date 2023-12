“Para nosotros los problemas no existen, se superan”

R.

Dos situaciones me preocupaban mucho. La primera, un sistema de salud que era, realmente, deficiente. El hospital de alta complejidad Cari estaba cerrado porque no cumplía con las normas de habilitación y, además, la medida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) era: lávense las manos. Eso nos lo reclamaban en los municipios, pero cómo hacerlo si en los corregimientos había que salir en burro e ir al jagüey para buscar el agua de pozo. Esa agua no se usa ni para cocinar, cuando se bañan con ella el champú no hace espuma. Una señora de Hibácharo, corregimiento de Piojó, me contaba que cuando lo hacía el pelo le quedaba como el de “una muñeca de trapo salida de arroyo”, tieso, tieso. Con la pandemia la gente se puso nerviosa por no tener el servicio y eso nos sirvió para priorizar salud y agua potable.