“A los gobernantes nos gusta que nos digan cosas bonitas pero no es efectivo”

R.

No creo. Quiero ir al sector privado, no porque no me gustara lo que hago, sino porque considero que va siendo tiempo de la familia que nos reclama mucho. Mi esposo, sobre todo, no quiere saber más de lo público y mi familia en general me lo ha pedido. También va siendo tiempo de que nuevos líderes ocupen estos puestos porque hay una nueva generación que ama lo público y lo harían de maravilla.