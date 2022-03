Ajustándose a pronósticos, más de mil personas esperan para votar en el Inem

Siguiendo la tendencia de elecciones anteriores, en la Institución Educativa Miguel Antonio Caro (Inem), de Soledad, los votantes están “haciendo fila” desde tempranas horas de la mañana –incluso antes de que iniciara la jornada– con el propósito de ejercer su derecho al voto.

Cerca de 1.500 personas estarían esperando para ingresar a sufragar en las 34 mesas de votación instaladas en este punto, que tiene un potencial electoral de 11.924 ciudadanos. De acuerdo con lo informado por los votantes, su intención de voto sobrepasa la larga espera.

“Estoy aquí hace más de dos horas y aún no he podido votar. Hay muchas personas acá. Generalmente, esto está así durante las jornadas de votación, pero hoy hay más gente. Es bueno, por una parte, pero la espera está siendo muy larga”, dijo José Estrada, un ciudadano que permanecía en la fila desde antes de las 8:00 a.m.