Corralejas en Atlántico: una "tradición" que piden acabar

Wilmer Charris, banderillero proveniente de Córdoba, recorre todos los municipios de su departamento y los que están aledaños para participar de estas fiestas debido a que es su sustento de vida.

El hombre dijo que es “normal” que los patos (las personas no autorizadas que se meten al ruedo) salgan heridos en medio de la función por no aceptar las recomendaciones. “Muchas veces los patos por querer lucirse no nos dejan actuar a nosotros que ya somos profesionales y se meten ellos para terminar heridos”.