“Saldremos a buscar recursos, tenemos la experiencia para hacerlo”: Verano

R.

La gente no me eligió para hacer más de lo mismo. Las obras comunes como nuevos hospitales, colegios, vías, acueductos, alcantarillados, entre otras, están en el plano de los supuestos, y en esta ocasión nuestra mirada estará enfocada en la internacionalización de la economía e insistiré en la consolidación de la autonomía de las regiones, porque si seguimos siendo tratados como menores de edad y que no nos dejen manejar nuestros propios asuntos, nuestros propios recursos, no hacemos nada. La inversión en innovación para ser aplicada en distintos frentes tendrá una fuerza inagotable, allí estará nuestra punta de lanza.