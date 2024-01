Más de 64 mil vehículos han transitado por las vías de los municipios

El Instituto de Tránsito del Atlántico dio a conocer, este lunes festivo, que 64.063 vehículos han transitado por las vías de los municipios durante el primer puente del año. Esto corresponde a 31.288 que han salido del departamento y 32.775 que han ingresado.

El director del Instituto de Tránsito del Atlántico, Carlos Mafio, manifestó que estas cifras refuerzan la necesidad de tomar medidas de precaución para evitar siniestros viales.

“La seguridad vial es una responsabilidad compartida, debemos cumplir las normas y reglamentos de tránsito, organizarnos y planear tanto nuestra salida como nuestro retorno”, sostuvo el funcionario.

Indicó que, por esta razón, se está implementando el Plan de Manejo de Tránsito en todos los eventos culturales que hay en los municipios del departamento: “Se están haciendo cierres controlados de vías para permitir un flujo vehicular organizado y sin siniestros viales. Este plan se hace con nuestros promotores, agentes viales y con apoyo de la seccional Atlántico de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional”.

Asimismo, indicó que es necesario respetar los límites de velocidad: “El exceso es una de las principales causas de accidentes de tránsito más recurrentes. Utilicemos el cinturón de seguridad todos los ocupantes del vehículo, sin excepción”.

También instó a no consumir alcohol, ni sustancias alucinógenas antes de conducir. En ese sentido indicó que “aquí no solo está infringiendo la ley y puede ir a la cárcel, lo más grave es que se pone en riesgo su vida y la de sus acompañantes. Y por último no olviden revisar el estado de su vehículo, esto garantiza una conducción más segura”.