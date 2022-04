Denuncian “deterioro” del colegio Mayor de Barranquilla

El “deplorable” estado en que se encuentra la sede de la Institución Educativa Distrital Mayor de Barranquilla y del Caribe tiene sumidos en la preocupación a los estudiantes y sus padres de familia.

A través de la línea Wasapea a EL HERALDO, un grupo de acudientes reportó la situación y aseguraron que están “indignados” por las malas condiciones en que se encuentran uno de los principales colegios públicos de la capital del Atlántico.

Martha Zuleta, quien es abuela de una estudiante en dicho colegio, aseguró que en más de una oportunidad han alzado su voz de protesta, pero sin obtener una respuesta contundente ante la problemática.

“Desde que comenzó la alternancia, los padres de familia hemos estado preocupados por el estado del colegio. Las vigas, columnas y varillas que soportan gran parte del plantel están en mal estado, estamos con las manos atadas porque no queremos que nuestras hijas, sobrinas y nietas estudien en un colegio con estas condiciones, es un riesgo muy grande”, expresó.

También indicó que se han desplazado hasta la sede Secretaría de Educación Distrital para exigir por las adecuaciones, pero tan solo se han adelantado labores de mantenimiento básico y no se ha brindado “una solución definitiva”.

Un equipo periodístico de este medio realizó un recorrido por la institución y evidenció que algunas zonas se encuentran en mal estado. Además, algunos espacios abiertos tuvieron que ser adecuados de manera improvisada para acoger el mayor número de estudiantes durante este proceso de alternancia.

Lidia Noguera, rectora de la institución, manifestó a este medio de comunicación su preocupación por las pocas acciones que han tomado las autoridades competentes ante la problemática que se viene presentando desde hace años.

“Este problema no es de hace unos meses, yo tengo aproximadamente once años como rectora de la institución y cuando inicié ya el colegio presentaba un deterioro significativo. Estos daños a nosotros se nos salen de las manos, por eso hemos venido hablando con la Secretaría de Educación Distrital pero no me dan respuestas concretas”, sostuvo Noguera.

Recientemente el Distrito hizo presencia en la institución y realizó adecuaciones en las aulas. Sin embargo, estas labores, según docentes, no vieron un “cambio significativo”.

“Antes los salones tenían calados en sus paredes y la ventilación era buena, pero luego quitaron los calados y colocaron unas ventanas poco funcionales", sostuvo una docente de la institución.

De igual manera, María Sandoval, otra docente, expresó su preocupación por las condiciones en las que labora junto a sus compañeros docentes.

“Nosotros tuvimos que aprovechar cada espacio del colegio, todo huequito se ha convertido en un salón de clases porque la mayoría de los salones no están aptos para realizar las actividades”, afirmó la docente.

Ante este panorama, este medio se comunicó con la Secretaría de Educación Distrital y hasta el cierre de esta edición no había hecho pronunciamiento alguno.