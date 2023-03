La preocupación que agobia a Nicolás

Durante su disertación, Nicolás aseguró que se defenderá ante los entes que vienen adelantando las correspondientes investigaciones por la presunta recepción irregular de dineros a Samuel Santander Lopesierra y ‘El Turco’ Hilsaca.

“Me defenderé desde el plano legal de las acusaciones que han lanzado en mi contra y solo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí donde ratificaré mi inocencia, demostrando que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción, como lo han asegurado”, sostuvo Petro, quien descendió de la mesa principal para dirigirse a los asistentes.

Indicó que los señalamientos en su contra son una estrategia para “destruir mi carrera política y destruirme como persona. Sin embargo, sé de mi inocencia, confío en la justicia y seré tratado por lo entes correspondientes con total objetividad”.

Asimismo, Petro Burgos sostuvo que –durante los últimos días– ha sido víctima de un “linchamiento social y mediático sin precedentes”. Recalcó que “he sido lapidado, culpado, incriminado y desprestigiado (…) han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia”.

El hijo mayor del jefe de Estado también expuso que no es propietario de un ‘penthouse’ de $2.500 millones: “Tampoco es cierto que pague cifras elevadas de arriendo. Eso es falso”.

Negó que haya estado por fuera del país durante los últimos días y explicó que ha estado presente en su lugar de residencia.

“Tampoco es cierto que haya desaparecido o que haya abandonado el país refugiándome en México o Estados Unidos, como lo han asegurado en los últimos días”, expuso.

Por otro lado, Petro Burgos indicó: “Mis extractos bancarios fueron divulgados, violando mi derecho a la intimidad. Están debidamente justificados por pago de nóminas, cesantías, vacaciones y demás derechos adquiridos como diputado del Atlántico”.

En su mensaje, Nicolás Petro extendió una solicitud a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección para que se “garantice y se refuerce la seguridad de mi expareja sentimental”.

“Que las denuncias que viene realizando en sus redes sociales se hagan con nombre propio. No puede quedar manto de duda sobre los responsables de hechos tan graves como la intimidación y las amenazas. No es fácil para mí y creo que para ninguna persona lo sería, ver la vida íntima, personal, familiar y económica expuesta y juzgada públicamente”, agregó.​