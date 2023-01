Debate de control político el jueves por afectaciones de lluvias en Atlántico

“Si bien no está lloviendo en este momento en Atlántico, hay muchos damnificados que no han sido atendidos y que el recurso ofrecido por el Gobierno no les ha llegado, por ello abriremos espacio a asociaciones de damnificados que den testimonio de la falta de cumplimiento”, dijo el senador Efraín Cepeda.

Dijo además que “son más de 30.000 los atlanticenses que recibieron el impacto negativo tras la fuerte temporada de lluvias”.

“Nuestro llamado es a que se emprendan las acciones necesarias para evitar que estas inundaciones y daños en infraestructura se vuelvan a presentar en el próximo invierno. Este será un debate constructivo en favor de los damnificados”, sostuvo.