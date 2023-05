En B/quilla, Malambo y Soledad se realizarán mantenimientos eléctricos

Este lunes, la empresa Air-e adelantará trabajos de mantenimiento eléctrico en distintos sectores de los municipios de Malambo y Soledad.

En el primer municipio, dando cumplimiento a los planes de inversión, se desarrollarán pruebas a los equipos de potencia en la subestación Malambo y labores de mantenimiento en redes.

Por esa razón se suspenderá el servicio de energía de 7:00 a. m. a 12:00 del mediodía en la vía a Malambo: sector Aeropuerto, Unibol, calle 10 con carrera 25 (El Concord) y calle 10B con carrera 1F.

Mientras que de 12:30 del mediodía a 5:30 de la tarde impacta a La Milagrosa, El Carmen, 7 de Diciembre, La Chinita, Pacífico, Villa Berta, Villa Campo, San José, Bellavista, Montecarlo, Villa Esperanza (entre carreras 4 y 6 entre calles 4B sur y 9A sur), Miraflores (entre calles 10 y 11A entre carreras 5 sur y 6 sur).

En Soledad, por su parte, los trabajos corresponderán a adecuaciones del circuito Gaviotas entre 6:00 a. m. y 8:00 a. m.con suspensión del servicio en Urbanización Las Gaviotas, Las Trinitarias, Bella Murillo, Ciudadela Metropolitana, Ciudad Bolívar, Montecarlo, Villa Adela II, Renacer, Villa del Rey, Urbanización Martha Guisella, El Pradito, Jade II, Villa Las Moras (calle 63 con carrera 15E), Los Rosales (entre calles 59B y 63 de la carrera 12A a la carrera 14C) y La Inmaculada (carrera 14 con calle 54).

Igualmente, en este municipio se desarrollarán obras de construcción de nuevo circuito eléctrico de 7:40 de la mañana a 5:00 de la tarde en la carrera 28A con calle 26 y carrera 28 con calle 26, en el barrio Hipódromo; y de 6:10 de la mañana a 3:30 de la tarde en la calle 42A con carrera 7, en Villa Adela.

En el municipio de Usiacurí y sectores aledaños a la carretera Usiacurí – Baranoa se cambiarán elementos de red y postes en mal estado, de 8:00 de la mañana a 4:02 de la tarde.

Trabajos eléctricos en Barranquilla

Air-e tiene programado labores de adecuación de transformador y red en sectores de San José y Cevillar en los horarios: de 6:40 a.m. a 9:40 a.m. en la carrera 18 con calle 45C (San José); de 9:50 a.m. a 12:30 del mediodía en la calle 45C con carrera 16 (San José); de 1:15 p.m. a 3:00 p.m. en la calle 45D con carrera 18B (San José); y de 3:30 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 16 con calle 45E (Cevillar).

Los otros trabajos se realizarán: de 7:50 a.m. a 10:00 a.m. en la carrera 55 con calle 75; de 10:10 a.m. a 12:15 del mediodía y de 12:30 del mediodía a 2:35 p.m. en la carrera 54 con calle 74; y de 3:05 p.m. a 6:00 p.m. en la carrera 46 con calle 73 (Colombia).