Alzas de tarifas: Contraloría alerta por un posible “apagón financiero”

La Contraloría también agregó que los incrementos de precios podrían ser señales de posibles atrasos en el ingreso de nuevos proyectos de transmisión o generación. En ese sentido, indicó que las deudas existentes pueden generar “un apagón comercial o financiero”.

“Habiendo energía por ahora suficiente como para pasar esta temporada de El Niño, pasando esta o durante la misma, habría empresas que no pueden tener recursos en ese momento y, al no tenerlos, van a dejar de comprar la energía. Y de pronto van a tener que comenzar a hacer limitaciones de suministro a los usuarios a los que los recursos de los comercializadores no alcancen para proveer la energía”, sostuvo el ente de control.

Recalcó que a los comercializadores de energía se les está debiendo cerca de $6 billones por la denominada opción tarifaria, así como también están vigentes unas deudas permanente en subsidios que anualmente llegan a los 3 o 4 billones de pesos.