Desde este lunes rige incremento de tarifas en peajes del Atlántico

Por otro lado, se conoció que el peaje de Baranoa pasó de $9.300 mil pesos a $10.600 mil.

“El peaje subió y según el ministro de transporte este año no subirían los peajes de la ANI. No me parece justo que se esté aumentando tanto este valor, parece que no pensaran el nosotros los usuarios”, aseguró un ciudadano.