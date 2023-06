Fuga en tubería tiene sin agua el sector de Villa Olímpica en Galapa

Luis Lareico, habitante del sector, aseguró que el agua que están entregando la empresa “tiene una sedimentación cuando la echamos en los tanques se ven partículas de barro y no es apta para el consumo humano, eso nos está afectando gravemente”.

Señaló que vecinos han presentado salpullidos en la piel y ya no se logra conseguir agua en las tiendas y supermercados de la zona. “Llevamos varios días en esto, no es posible que estemos padeciendo por tanto tiempo. La poca agua que recogemos tenemos que distribuirla entre cocinar, bañarse, los baños y limpieza en general, no es suficiente y queremos que nos solucionen esto lo más rápido posible”.

Por otra parte, Dubis Sierra contó que la empresa les había indicado que dispondrían de 15 carro tanques para suministrar el líquido mientras solucionaban la raíz de la suspensión.

“Nosotros hemos visto dos camiones nada más y pasan cada dos días. Yo no puedo creer que tengamos que pasar por esta situación tan denigrante, mendigando un servicio que nos cobran todos los meses porque ellos no son capaces de solucionar los problemas de manera rápida y eficiente”, aseveró.