Denuncian que vía Caracolí permanece sin demarcación y alumbrado

Cada retorno es una nueva “odisea” por el mal estado en el que se encuentra la vía si se ingresa por la Calle 30 y la ausencia de iluminación y demarcación que se hace visible cuando decide regresar por la Cordialidad.

“Esta vía se presta para todo, uno tiene que venir como si tuviera cuatro ojos porque los buses pasan muy rápido y por acá también transitan vehículos de carga pesada. Pero lo más peligroso es que como no está demarcada la vía muchos carros se toman los dos carriles y a veces no se ven las curvas porque no tienen las señales colocadas”, manifestó.

Desde hace ocho años Pedraza se dedica a este oficio y expresó que en esta carretera se presentan actos delictivos hacia conductores y transeúntes por la falta de alumbrado. Además indicó que diariamente se registran siniestros viales y carecen de vigilancia policiva en la zona.

“Por esta vía pasan los motocarros con las luces apagadas o la motos y cuando uno quiere reaccionar ya está muy cerca, no hay nadie que controle ese tipo de conductas quizás eso la gente hace lo que le da la gana”, aseveró.