Conductores, los más perjudicados con protesta en la vía Oriental

El antioqueño Jhonatan Ceballos es uno de los camioneros que se encuentra represado en la vía Oriental, a la altura del municipio de Campo de la Cruz, en el sur del Atlántico, por cuenta de la protesta que se realiza desde la mañana de este lunes.

Para el conductor de la tractomula –que transporta alrededor de 30 cabezas de ganados–, este paro le está generando pérdidas, pues ellos deben cumplir con unos tiempos para la entrega de las reses.

"Este ganado lo debo entregar al matadero de Soledad; aunque ya informé, estoy preocupado porque llevo un animal que se ha complicado y puede morir. Ahí es pérdida también para el dueño del ganado", sustentó.

Añadió que no ha podido moverse ni tomar otra vía por el alto número de buses, camiones, tractomulas y demás automóviles que quedaron represados. Además, los organizadores de la protesta le aseguraron que no habilitarán el paso hasta que no haya presencia de las autoridades nacionales en la zona.