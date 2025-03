En medio de un acto de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, realizado este viernes 7 de marzo, bautizado como Encuentro Nacional de Mujeres Lideresas, la Unidad Nacional de para las Víctimas entregó cartas de reconocimiento como víctimas a unas mil provenientes de diferentes regiones del país.

Yesenia Pérez, directora de la seccional Atlántico de la Unidad de Víctimas, recalcó la importancia de este teniendo en cuenta que “en la región Caribe hay más de 190 mil víctimas, de las cuales alrededor de 91 mil están en el Atlántico, la mayoría de los municipios. Hoy hemos reconocido a mil y de ellas, 204 pertenecen al Atlántico”, detalló.

Le recomendamos: Programa ‘IUB al Barrio’ abre inscripciones para 2.500 estudiantes en Barranquilla

Una de las beneficiadas fue la señora Elvira De la Cruz, una desplaza por el conflicto, que luego de más de 15 años, por fin fue reconocida como víctima.

“Me siento verdaderamente muy feliz de esta ayuda. No tengo cómo agradecer, más de 15 años luchando. Es una historia tan larga que me duele mucho y no la quiero contar. Me quedé sola con mis seis hijos, nos sacaron, nos desplazaron, en Codazzi, César. Fue la guerrilla. Esta ayuda la tengo que poner en manos de Dios para que se multiplique”, relató doña Elvira.

En cuanto a los personajes de la vida nacional, una de las presentes fue Tamara Ospina Viceministra de Igualdad.

“Saludamos a todas las mujeres, en especial a las mujeres del Caribe colombiano, que están en los territorios resistiendo y cuidando la vida. En este marco de la conmemoración de la Mujer Trabajadoras nos convoca a analizar los avances que hemos hecho como sociedad, pero también los enormes desafíos que tenemos. Hace unas décadas no éramos reconocidas como ciudadanas. Tenemos grandes desafíos en el mundo, hay derechos que hemos consultado con luchas y hay quienes nos quieren hacer retroceder, no lo podemos permitir, no podemos dar un paso atrás. El Gobierno ha tenido avances significativos, un compromiso fundamental con las mujeres, con la creación de un viceministro de la Mujer, por primera vez en la historia”, dijo.

Por su parte, Yannai Kadamani, ministra de Cultura, hizo especial hincapié en el rol de la mujer en la historia del país, como sustento cultural, emocional, familiar y político de la comunidad.

“En nuestro país el trabajo de las mujeres ha sido fundamental para reconstruir un país fracturado. Protegemos a nuestra familia, pero no solo cuidamos y protegemos, pero, cuando tenemos el poder político mejoramos la vida de todos. Somos la memoria viva de nuestros pueblos, voces que no se apagan. Ustedes son las que han trazado un camino de lucha, pero lo más importante es que las mujeres creamos y transformamos. Colombia es mujer”, reseñó.

Orlando Amador

También estuvo en la tarima el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien refrendó los votos desde la administración pública para darle más oportunidades de liderazgo a las mujeres.

Le sugerimos leer: Alcalde Char anuncia la construcción de una estación de Policía en Rebolo

“Le queremos agradecer a todas las mujeres lideresas. Queremos darles el mensaje de que es un honor tenerlas acá en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Es un espacio de construcción donde cada una de ustedes juegan un rol importante, es una fecha de conmemoración. En el pasado hubo heroínas que hicieron las luchas, hoy son ustedes. Colombia anhela la paz y la reconciliación, ustedes han alzado las voces y han abierto caminos, han denunciado violaciones de los derechos humanos y han garantizado una participación activa en la toma de decisiones. Como diría Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Más allá del marketing, es una frase que denuncia. Tenemos que fortalecer estrategias que fortalezcan su seguridad ante la violencia que enfrentan”, cerró.

La jornada avanza con presentaciones culturales y musicales, donde destaca especialmente la presentación del grupo Herencia de Timbiquí, así como diferentes agrupaciones folclóricas como la cumbiamba del Gallogiro, participantes del Carnaval de Barranquilla.