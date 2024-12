En el colegio Antonia Santos, del municipio de Malambo, la comunidad estudiantil y padres de familia se encuentran esperando el fin de las obras de tres aulas de clase, prometidas desde hace más de dos años.

Lea aquí: La discapacidad no es un impedimento para soñar ni para lograr lo que se propongan: Verano

Edinson Pava, rector de la institución, señaló que el 12 de septiembre de 2022 se firmaron los contratos para la construcción de los salones de clase y el 31 de enero de 2023 debía ser entregada. Sin embargo, actualmente solo están el plafón, ocho columnas y pisos sin enchapar. Producto de las lluvias se ha agrietado la zona de las escaleras hacia el segundo piso.

En 2021, los salones fueron demolidos para construir tres aulas en el segundo piso del paraninfo. El rector Pava dialogó con EL HERALDO sobre esta situación que afecta al centro de estudios.

“La construcción tenía una duración máxima de cuatro meses. No habían avanzado nada, después los padres y estudiantes se tomaron el colegio. Ahí avanzaron con la obra”, relató.

Le interesa: En Malambo entregan ayudas para reconstruir viviendas a familias damnificadas por tormenta

Y continuó: “Lo que hay ahora es lo que dejaron. La loza completamente y el espacio, medio adecuado. Sabíamos que en la anterior administración (de Rummenigge Monsalve, 2019-2024), no iban a terminar y la actual nos dijo que no hay recursos”.

Johnny Olivares En el segundo piso de esta zona debían construirse los nuevos salones.

Pava, de igual forma, indicó: “A los contratistas del proyecto se les adeudan pagos por parte de la administración de Rummenigge Monsalve”, y vieron en la obligación de establecer un ‘pico y curso’, enviando estudiantes a sus hogares para dar clases de forma remota y la otra parte de cada curso se quedándose en el colegio.

El ‘pico y curso’ dejó a 70 estudiantes del colegio público en sus hogares, tanto en la jornada de la mañana como de tarde, expresó el rector.

Advertencia de padres de familia

Félix Mendoza, representante de los padres de familia de la institución, contó su versión acerca de los hechos que han perjudicado a la comunidad estudiantil.

“Nos prometieron tres aulas arriba del paraninfo, derrumbaron los salones que habían, iniciaron la obra. El año pasado tuvimos que ir a un plantón, no dejamos entrar a los profesores y con los estudiantes tuvimos ese plantón. Ese día, de pronto, nos escucharon en la administración y vinieron y nos dieron una solución. Nos quitaron la polisombra, nos limpiaron”, afirmó.

Mendoza también apuntó: “A mediados de noviembre se iniciaban las obras. Y ahora, desde la semana pasada, están con el cuento de que no hay plata, que no hay recursos. La solución que ellos dan es alquilar una sede para transición y jardín; pero, es ahí el problema. Las madres de familia le preguntaron si iban a tener las mismas condiciones”.

Igualmente, dio una advertencia si la administración de Yenis Orozco no avanza con las obras pendientes. “Vamos a esperar hasta marzo, ya se lo dijimos, si de aquí a marzo no nos solucionan nada, lastimosamente los padres de familia alzan la voz de rechazo y cerramos el colegio”, señaló.

Johnny Olivares Las escaleras para acceder al segundo piso ya están deterioradas.

Kirlis Quintero, madre de familia, sostuvo: “Las mamás no quieren que sus hijos pierdan clases, nos han perjudicado. A raíz del ‘pico y curso’ que tenemos aquí en nuestra institución se han retirado muchos niños”.

El rector Edinson Pava manifestó que hay 1.045 estudiantes entre jornadas de mañana y tarde en el Colegio Antonia Santos. Por otro lado, en la noche existen 150 estudiantes que estudian por ciclos.

¿Qué dice el municipio?

Luis Riquet, secretario de Educación de Malambo, explicó que la ampliación de este colegio fue un proceso que comenzó en 2021, en medio del cual ya fue pagado un alto porcentaje del valor de la obra, pero no fue concluido.

“Con la información que hemos recolectado iniciamos un proceso jurídico para tratar de liquidar el contrato, hemos estado en conversaciones con el contratista para tratar de llegar a una conciliación”, declaró.

Según el secretario de Educación del municipio, al contratista de la obra lo motivan sumas económicas que no son viables. “El contratista tiene unas pretensiones económicas que no es posible suplirlas. La obra no se pagó al 100 %, hay que decirlo, pero sí se pagó en un porcentaje del cual no está ejecutado, o sea, un 50 %”, explicó.

El funcionario indicó que los mayormente afectados son alumnos de bachillerato y envió un mensaje al estudiantado y sus padres de familia.

“Queremos que la comunidad esté tranquila, porque estamos trabajando para cumplirle y para generar condiciones”, finalizó.