Durante la mañana de este sábado, un grupo de personas protestó en contra del Gobierno nacional en busca de visibilizar el descontento social frente a las reformas que busca implementar el presidente Gustavo Petro.

Aunque en un principio se había indicado que se realizaría un recorrido desde la carrera 46 con calle 72 (Estación Joe Arroyo) e iría hasta la carrera 54 con calle 64 (parque Santander), los líderes decidieron cancelarla y quedarse con un plantón en el punto de concentración tras asegurar que esto se debe a una medida de seguridad.

Charles Chapman, abogado y uno de los organizadores de la marcha en Barranquilla, afirmó que la ciudadanía necesita que le garanticen sus derechos.

“Aquí hay un ejército de gente que está protestando contra el presidente. La sociedad civil está cansada de este desgobierno, de los ataques del presidente a la democracia, al sector privado, a la educación, a la salud, a todo el país. Entonces, le está diciendo no más Petro. Es una manifestación social frente al tema”, señaló Chapman.

Agregó que “el Gobierno con su poder ha vandalizado varios vehículos, un carro que teníamos promocionando la marcha y otras cosas propias de ellos, pero todo ejército de ciudadanos no se cansa, no se rinde y vamos a seguir luchando por la defensa de este país. La verdad es que este plantón de gente me emociona, me motiva para seguir luchando por la ciudad y por el país”.

Por su parte, el senador Carlos Meisel indicó que la ciudadanía está manifestando su inconformismo y preocupaciones al presidente, destacando la importancia de este evento y la contínua participación de la gente en asuntos gubernamentales.

“Motivos sobran para decirle al gobierno Petro que no vamos bien. La inseguridad está acorralando la ciudadanía, la corrupción peor que nunca, la economía asfixiando al ciudadano al punto que se le dificulta adquirir bienes y servicios, escándalos por todos lados, la ejecución en obra pública en niveles por el piso. Sin duda alguna los gobiernos anteriores han tenido errores, pero estamos frente al peor gobierno del que mi generación tenga memoria”, señaló el senador.

Por su parte, la ciudadana Adriana Salcedo expresó en que decidió unirse a la marcha debido a que busca que su país tenga una presidencia firme que lleve a los corruptos a la cárcel.

Además rechazó las reformas actuales y hacen un llamado a unirse para fortalecer su movimiento y lograr un cambio significativo.

Alberto Cianci, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Cartagena, señaló que protesta contra las nuevas implementaciones del Gobierno en la vía al mar, que incluyen un cobro por valorización, considerándolo injusto ya que en su comunidad experimentan más bien una desvalorización debido a inundaciones.