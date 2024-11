El cobro de la valorización en los sectores dentro de la zona de influencia del corredor vial Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad comenzará muy pronto, por este motivo, el Instituto Nacional de Vías (Invías) adelantó una jornada de socialización con todos los futuros contribuyentes la ciudad de Barranquilla este jueves para dar a conocer los detalles de este recaudo.

Lea también: Concejo aprobó proyecto para hacer ajustes al impuesto de industria y comercio

Durante el encuentro hizo presencia el senador Carlos Meisel, quién manifestó que hubo falta más difusión sobre estas jornadas con todos los habitantes de la capital del Atlántico.

“Si ya el cobro de la valorización pintaba muy mal, la socialización del proceso va mucho peor. La gente que está siendo realmente afectada por este recaudo no se está enterando de nada. Es injusto todo esto que está pasando, porque el Gobierno de Petro, que no ha hecho una sola obra en Barranquilla quiere venir ahora a querer hacer de todo con el cobro de la valorización, y no lo vamos a permitir, esperemos que de aquí a marzo podamos tumbar ese cobro mediante un proceso judicial que ya está proceso”, declaró.

A su vez, mencionó que para estas jornadas de socialización se requiere la presencia de la Ministra de Transporte, María Constanza García.

“Duele mucho la ausencia de la ministra en los territorios del Caribe donde el sector transporte está haciendo estas jornadas de socialización sobre el cobro de la valorización, porque aquí vienen unos funcionarios que no tienen responsabilidad directa con este proceso y que no pueden hablar con autoridad ni dar tranquilidad a los ciudadanos”, comentó.

Meisel reiteró que “esta obra del corredor vial de Cartagena-Barranquilla ya la pagamos hace mucho, con nuestro dinero y con peajes, ahora quieren quitarnos más plata con la valorización y no se ven las obras”.