El presidente del Senado, Efraín Cepeda, criticó la reforma laboral que avanza actualmente en la Cámara de Representantes. Indicó que esta iniciativa, liderada por el Gobierno nacional, no genera –a su parecer– empleo, ni revisa o ataca los problemas de informalidad en el país.

“Nos sorprenden muchas cosas de esta reforma. Cómo así que una reforma laboral no genera empleo, ni revisa, ni ataca a los problemas de la informalidad. Todo lo contrario, según cifras del Fedesarrollo y del Banco de la República, se destruye entre 400.000 y 700.000 empleos. En un país con una tasa de desempleo que bordea el 10%, el doble de la OCDE, con un nivel de informalidad de alrededor del 55%, yo creo que el foco tiene que estar allí, en formalizar y en crear nuevas fuentes de trabajo”, expuso.

Cepeda reprochó el porcentaje minúsculo de Colombia en crecimiento y el comportamiento de sectores como la construcción, importaciones y empleo.

“El crecimiento del año pasado en Colombia fue solo del 0,6%, mientras que Panamá el 7%, México el 3%, Brasil el 3%. Que la desindustrialización del 24% está en el 1,5%, la construcción en menos 20%, las exportaciones en menos 8%, las importaciones en menos 8%, todo eso destruye empleo como lo hemos estado mirando”, anotó.

El presidente del Senado expuso que de los 52 millones de colombianos, 40 millones están en capacidad de trabajar, y solo 10 millones son empleos formales. El resto de personas –según dijo– son empleados informales, los que están fuera del mercado laboral, y los desempleados.

“Nosotros en el partido propusimos una reforma que pueda ayudar en el tema de la informalidad y la generación de empleo. Un fortalecimiento del subsidio al empleo, y estamos hablando de empresas pequeñas de menos de 50 empleados, fortalecimiento del servicio público de empleo, el estímulo a la contratación de personas, el trabajo por horas. A mí me parece que aquí hemos satanizado esa posibilidad, que es una posibilidad real, que requieren las dos partes, tanto empleados como empleadores”, refirió.

El senador enfatizó que no estaría de acuerdo con una reforma que “atente contra el empleo”. Señaló que si no se tienen en cuenta algunos aspectos dentro de esa iniciativa muy probablemente la reforma laboral no pasará en el Congreso.

“No estaría en la orilla de una reforma que atente contra el empleo de los colombianos. No quiero medio millón más desempleados, que nos dispare nuevamente esa tasa y que no haya formalización. Y miren, en la reforma tributaria presentada incluso se propone eliminar el régimen simple, que tiene 150 mil empresas formalizadas. Entonces vamos en una dirección incorrecta, todavía podemos, por supuesto, hacer esas modificaciones, pero si llegamos al convencimiento que con esta y otra fórmula se genera empleo, podemos sacar una reforma”, puntualizó.