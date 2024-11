Luego de que el agente interventor de Air-e, Carlos Diago, anunciara que no recaudarían más las tasas e impuestos en la factura de energía eléctrica, se escucharon voces a favor y en contra de esta medida, entre ellas las de la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, que advirtieron de las graves consecuencias de esta decisión.

No obstante, este jueves el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, a través de su cuenta en X (antes Twitter) dio un parte de tranquilidad a los entes territoriales señalando que esta será una medida que se tome producto de un acuerdo entre las partes.

En ese sentido, Quiroga advirtió que lo anunciado por Diago no se puede hacer y, según el superservicios, el interventor ya está consciente de esa situación.

El superservicios dijo que no se pueden romper de forma intempestiva los convenios que se han elaborado, sino que esto se debe hacer de común acuerdo con los entes territoriales.

No obstante, aclaró que eso no significa que esté en desacuerdo con depurar la factura para que los usuarios reciban el cobro por el consumo y no con otras obligaciones que “se le cuelgan como árbol de Navidad”.

Es así como señaló que la propuesta de la posible eliminación de cobros de terceros en la factura de energía de la empresa Air-e intervenida se realizará de manera concertada con la Gobernación del Atlántico, la alcaldía de Barranquilla y las empresas de aseo.

El superintendente aclaró que una cosa es la factura y otra muy diferente son los componentes tarifarios que se están reflejando en el valor que deben pagar los usuarios por el consumo de energía.

Por esta razón, según el superintendente de Servicios Públicos, lo que están recomendando es buscar, en el corto plazo, regular esta materia por la vía legislativa o por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Finanzas en riesgo

En la mañana de este jueves, el secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, Rachid Nader, había dicho que esta decisión traerá graves consecuencias para el departamento.

“Air-e ha anunciado que a partir del mes de noviembre del año 2024 dejará de incluir en la facturación de energía el cobro de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana. Esta decisión no ha sido notificada a la Gobernación del Atlántico, sino que nos enteramos a partir de declaraciones que hizo el gerente interventor de esta entidad”, expresó el funcionario.

Agregó que actualmente esta tasa se encuentra fundamentada en la ley y en ordenanzas departamentales, las cuales determinan los tributos y establecen la posibilidad de que el ente territorial proceda a su cobro a través de la facturación de la energía eléctrica. “Es una ordenanza que se encuentra vigente con una legislación nacional que la ampara y es deber de todo servidor público darle cumplimiento a la normatividad y el marco jurídico que nos rige en nuestro país”.

Sobre esta acción anunciada por Air-e, el secretario jurídico explicó que podría tener graves repercusiones financieras y legales para el departamento. Además, que afectará directamente a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Bomberos.

“Existen compromisos de vigencias por 1.9 billones de pesos que en el evento de no ser honrados por el departamento del Atlántico los exponen a cuantiosas sumas de dinero en litigios judiciales que seguramente serán desfavorables para el ente territorial, lo cual pone en riesgo sus finanzas, incluso su existencia misma”, añadió.

Finalmente, Nader solicitó a la empresa Air-e reconsiderar la exclusión del cobro de la tasa de seguridad del recibo de energía.

Distrito pide rigor

La Alcaldía de Barranquilla emitió un comunicado en el que aseguró estar atenta a las decisiones definitivas y oficiales. Sostuvo el Distrito que es fundamental contar con “los análisis técnicos y jurídicos y las implicaciones en el contexto de la obligación de tipo tributario, conforme a lo establecido en la Ley 1819 de 2016 y en el Estatuto Tributario Distrital”.

En el comunicado de prensa la Alcaldía precisó que a los inmuebles residenciales de los estratos 1 y 2 de Barranquilla no se les cobra el impuesto de alumbrado público, como una “medida adoptada precisamente para aliviar el bolsillo de las familias de estos estratos”.

Finalmente, la Alcaldía expresa su respaldo a la preocupación del gobernador Verano por el impacto que puede generar la medida de eliminar el cobro de la tasa de seguridad de la factura de energía, al considerar que con este recaudo se ha “permitido fortalecer a la fuerza pública en sus labores para combatir la delincuencia en la ciudad, el área metropolitana y el departamento”.

El cobro está en el contrato de condiciones

César Lorduy, magistrado del Consejo Nacional Electoral y excongresista por el Atlántico, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que el contrato de condiciones uniformes para la prestación del servicio público de distribución y\o comercialización de energía eléctrica, suscrito entre Air-e y sus usuarios, dispone en su cláusula 15 numeral 8tvo, la obligación de la empresa de incluir en la factura de energía el cobro de terceros.

En dicha cláusula dice que la factura podrá ser conjunta para el cobro de bienes y servicios a través de convenios y contratos que haya celebrado con otras empresas o entidades, siempre y cuando estén identificados y separados del costo del servicio de energía eléctrica.