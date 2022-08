Caravana de conductores para despedir a colega asesinado

Además, alegó que los colegas que han muerto recientemente, han sido asesinados en el marco de una guerra que es ajena a ellos, pues dice que no tienen nada que ver con el conflicto.

“Si el problema es supuestamente por el no pago de extorsiones, ¿por qué no simplemente quemar un bus? ¿Por qué no se desquitan con los vehículos? ¿No saben que una vida es invaluable?”, añadió.

Otro de los manifestantes aseguró que desde ya contempla otras opciones para ganarse la vida, pues “no confía” en las medidas de las autoridades y las calificó como “ineficientes”.

“Hace unos días les dijeron a los colegas de Coolitoral que podían transitar con tranquilidad por las calles, porque iban a tener acompañamiento de la Policía. Pero miren, volvieron a matar a otra persona del gremio. Si esto sigue así no me queda de otra que cambiar de trabajo”, exclamó.