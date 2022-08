Balance positivo de feria laboral para jóvenes del departamento

La Feria ‘Expo Empleo Sena Joven 2022’, que se realizó en la Galería de la Plaza de la Paz con el apoyo de la Gobernación del Atlántico y el Sena, contó con la participación de 2.600 jóvenes que aplicaron a las más de 1.200 ofertas disponibles en la Agencia Pública de Empleo.

Las vacantes que más demanda tuvieron fueron las de asesoría comercial, operaciones comerciales, cajero, mecánico industrial, electricista, auxiliar de bodega, operario de montacargas y auxiliar de producción.

Las mujeres fueron las que más participaron en esta feria, de acuerdo con los organizadores, con un total de 1.500 participantes, mientras que 1.090 fue la cifra de hombres que asistieron al evento. Se calculó que el 95 por ciento de los asistentes fueron menores de 28 años, entre ellos 150 víctimas del conflicto armado y siete personas con discapacidad.

Hay que resaltar que 450 jóvenes solo contaban con bachillerato y no tenían experiencia laboral, por lo que fueron remitidos a la zona de formación para poder estructurar sus hojas de vida.

María José Vengoechea, gerente del programa Atlántico para los Jóvenes, hizo un llamado al sector productivo para seguir desarrollando este tipo de espacios, así como agradeció la masiva asistencia al evento.

“Estas actividades con estos resultados nos demuestran que los jóvenes están en completa disposición ante las posibilidades que les podamos ofrecer. Por eso, seguimos haciendo una invitación muy especial al sector empresarial del departamento, para que sea parte de nuestro programa, para que apoyemos a nuestra juventud y seamos entre todos una sociedad de constante crecimiento”, señaló la gerente.

Por su parte, la directora del Sena Atlántico, Jacqueline Rojas, ratificó el gran compromiso que tiene la entidad y recalcó que se continúa apoyando el desarrollo de los jóvenes del departamento.

“Fue una feria exitosa, lo que comenzó con 900 vacantes terminó con 1.300 ofertas, gracias a más empresas que con el paso de las horas se fueron uniendo. Todas estas ofertas se dieron en sectores como: industrial, comercial, metalmecánico, agro alimentos, en municipios como Barranquilla, Soledad, Sabanalarga, Puerto Colombia, Galapa, Malambo, entre otros”, concluyó Rojas.

Para Carlos Montero, joven asistente a la feria, este evento fue una “bendición”. “En mi casa, mi papá se enteró por la radio, me comunicó sobre la feria, porque allá todos saben que estoy en búsqueda de empleo y aquí estoy. Me registraron y pude ver las ofertas, apliqué a varias, espero que me llamen”.

La jornada de vacantes contó con el apoyo de la Agencia Pública de Empleo del Sena y del equipo del programa Atlántico para los jóvenes de la Gobernación del departamento, quienes atendieron las inquietudes de los asistentes durante su visita a la feria, en temas como orientación profesional, registro de la hoja de vida en plataforma y/o remisión de hojas de vida.