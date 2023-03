La seguridad es la prioridad de las autoridades en el ordenamiento de playas

En este encuentro, la subsecretaria de Turismo, Pamela Lozano, resaltó que el propósito del Consejo es poder mantenerse todos en sintonía para entender cuál es el rol que cada actor va a jugar en el plan de ordenamiento de las playas.

“Tenemos grandes retos, no solo por el comportamiento de nuestros empresarios de gastronomía turística que tienen que entender que ya el usuario no se atiende con el carro en la orilla de la playa, que habrá una zona para comedores, que tenemos también unas canchas y una oferta recreo-deportiva y cultural que entra a jugar un rol y donde no solamente se le ofrecerá al visitante una experiencia de gastronomía y licor, sino también para la familia, niños y jóvenes”, resaltó la funcionaria.