Sabanalarga: tres puntos críticos para reubicación

De acuerdo con esta mujer de 62 años, y quien se gana la vida haciendo y vendiendo bollos de mazorca en esta población, las lluvias empezaron a eso de las 6:15 de la tarde; sin embargo, pasaba el tiempo y estas no cesaban.

“El agua se metió de un momento a otro y no nos dio tiempo de sacar nada, lo perdimos todo. El agua se me llevó hasta lo que había ganado de la venta de los bollos, no salíamos porque estábamos muy nerviosos y fueron unos vecinos los que nos rescataron, hasta el agua nos pasaba corriente”, manifestó la mujer.

Un episodio similar vivió Yeimileth Del Toro Sarmiento, quien gracias a la solidaridad de sus vecinos, logró poner a salvo a sus cuatros hijos y esposo que está en condición de discapacidad, por la cual no pudo salir y por poco es arrastrado por la fuerza de las aguas.

“Esto que vivimos no se lo deseo a nadie, fueron momentos para nunca olvidar. Estábamos pendientes con la lluvia y logramos alzar algunos enseres; sin embargo, de un momento a otro el agua se metió y nos llegó al cuello. Mi esposo por poco se lo lleva la corriente, él es discapacitado y no pudo salir, los vecinos fueron los que lo rescataron”, expresó la mujer de 46 años.