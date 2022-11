El dramático día a día de una forzosa reubicación

Este mismo centro escolar la formó y fue su fuente de empleo por muchos años. Yare, como es conocida cariñosamente en el barrio Camino Grande, vendía dulces y con lo que ahorró logró ayudarle a su esposo para construir su vivienda, esa que en cuestión de segundos quedó convertida en escombros tras el movimiento en masa que ocurrió en este municipio el pasado domingo 6 de noviembre.

Unas cuantas mudas de ropa y seis sillas plásticas fue lo único que pudo recuperar en medio de la emergencia. Sentada en el corredor del colegio que se convirtió en un albergue temporal para las familias que lo perdieron todo, esta mujer de 38 años recordó los momentos de angustia que vivió junto a sus vecinos.

“Yo no podía creer lo que pasaba. Cuando vi mi casa destruida me dolió porque fueron muchos años de esfuerzo y trabajo, para poder tener a mis hijos recogidos bajo un techo. Tuvimos mucha angustia, la gente estaba desesperada y no sabían qué hacer”, expresó Yarelis mientras brotaban lágrimas de sus ojos.