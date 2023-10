“Lo que le pasó a los papás de Luis Díaz no puede seguir pasando”: Char

“Estaba hablando con mi papá (Fuad) sobre las elecciones y terminamos hablando del papá y la mamá de Lucho, y le expresamos toda nuestra solidaridad”, dijo Char.

Al tiempo, Verano sostuvo: “Aquí no importa que la persona sea o no sea tan importante como lo es evidente Luis Díaz, somos todos posibles víctimas de la violencia y eso no lo podemos permitir, debemos construir un proceso de seguridad y tranquilidad para nuestra gente, para poder realmente construir una economía mucho más próspera. Sin seguridad no tendremos prosperidad”.