Alcaldía de Malambo, contra las cuerdas por deudas por $200 mil millones

La secretaria General de Malambo, Juliana Monterroza, sostuvo que el informe de empalme no contaba con la información que se requería.

“Los procesos disciplinarios reposaban en la Secretaría General sin tener estas funciones. No fue entregado el inventario de muebles, equipos y bienes, lo cual causó trauma debido a que no hay certeza de la cantidad de recursos que se utilizaron”, señaló.

La funcionaria añadió que en el archivo reposan 1.369 carpetas; sin embargo, existe una relación de 1.649 contratos: “Quiere decir que el archivo no cuenta con todos los expedientes. Hay mayor cantidad de contratos suscritos y no reposan las carpetas en el archivo. Muchas de esas carpetas no cuentan con los requisitos legales”.

Monterroza también explicó que en –según los registros- la anterior administración se adelantaron 1.282 contratos, de los cuales, 1.239 fueron órdenes de prestación de servicios. Sin embargo, esta cifra sería mayor de acuerdo con las revisiones realizadas.

“Si hacemos un ejercicio matemático nos vamos a dar cuenta que la cifra que la administración saliente nos relaciona es mucho menor a la realidad de los contratos suscritos, que son 1.649. También tengo que dejar claridad que los contratos no fueron numerados consecutivamente, por lo tanto, esta cifra de 1.649 puede ser mayor, aún estamos en levantamiento”, dijo.