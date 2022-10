Adicionan $4 mil millones a contrato de dragado

“Luego de haberse acabado el volumen contractual se estudiaban las soluciones para la draga”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que en este momento existe un calado de 8.8, lo cual no es el “mejor” y por ello se pretende que la draga continúe en operaciones para que no se siga deteriorando y a su vez el río Magdalena no le vaya tomando ventaja a la draga.

“Entre más temprano empiece la draga a trabajar más rápido se tendrá mejor calado operativo”, agregó.

Por otra parte, Cormagdalena reiteró a EL HERALDO que actualmente la draga Xin Hai Hu 9 continúa sus labores de dragado en el sector Bocas de Ceniza para garantizar una zona portuaria operativa y competitiva.