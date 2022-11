Adea pide declarar emergencia educativa en Barranquilla y Atlántico

La secretaria de Educación de Barranquilla, Bibiana Rincón, indicó que después de un análisis y diagnóstico preliminar del estado de las instituciones se ordenó suspensión de clases total o parcial en 33 sedes educativas con graves afectaciones. Lo anterior mientras se realiza el análisis y diagnóstico necesario, para determinar el nivel del riesgo.

“Esta medida no aplica para todas las instituciones educativas Distritales. No es necesaria la suspensión de la prestación del servicio educativo en todas las sedes. Los estudiantes podrán continuar con sus procesos de formación hasta finalizar el calendario si la instituciones no presentan riesgo alguno”, contó Rincón.

Sostuvo, además, que desde la administración distrital, en conjunto con la comunidad educativa, continuarán adelantando acciones para el análisis y revisión de cada sede para identificar las principales afectaciones y realizar un plan de acción.

Rincón contó que desde la administración distrital, a través de la Secretaría de Educación, se vienen adelantando proyectos de infraestructura educativa, entre mantenimientos básicos, intermedios e integrales, mejoramientos mayores y menores, ampliaciones, atención a emergencias, entre otras especificaciones, en más de 30 instituciones educativas Distritales.