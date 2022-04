Ada Peralta, la única rezandera de Galapa

Su hijo mayor, Joseth Ariza Peralta, se siente orgulloso por todo lo que hizo su abuela mientras estuvo viva y del legado que continúa haciendo su madre. Recuerda a su abuela materna yendo a casas para orar por difuntos y hoy en día al ver a su madre siente que su abuela no se ha ido.

“A mi abuela materna la recuerdo cuando iba al cementerio, a casas o lugares donde la llevaba, siempre estuvo dispuesta a orar por aquellas personas que ya no estaban en este mundo sin importar si los conocía o no, lo más relevante para ella era encomendárselo a Dios. Hoy en día veo a mi madre y parece que viera a mi abuela porque hace lo que mi abuela hizo mientras estuvo viva” expresó Ariza, hijo de Ada.

Yanira Otero es una amiga de toda la vida. Tiene recuerdos desde niña jugando con Ada en aquellos patios destapados, conoció de igual manera a la señora Elida, quien aún hoy la recuerda con mucha nostalgia y gratitud por haberle dejado una huella en su corazón.

Esta amistad es un vivo ejemplo del amor y compañerismo, ya que a pesar de los años nunca han perdido comunicación y cada vez que pueden se reúnen para recordar aquellos memorables momentos que vivieron en su juventud. Es la hora y aún disfrutan la vida, se ríen, hacen bromas y le agradecen al Señor por haberles permitido llegar a esta edad siendo muy cercanas.

“Yo conozco a Adita desde niña, nos criamos juntas porque vivíamos al lado, a su madre la conoció toda Galapa por el oficio que realizaba, la venían buscando de todas partes para que rezara, por eso fue que desde el día que murió la señora Elida, Adita tomó su legado y lo ha continuado”, confesó Otero.

Cuando se llegan a encontrar, se colocan al día de los temas que les interesan a ambas, pero por lo general hablan del oficio que realiza Ada y en medio de esas conversaciones su amiga la molesta con aquella confianza que ellas se permiten.

“Cuando me veo con Adita, la molesto y le digo: oye Adita, yo soy modista y le pido a Dios que me mande gente para arreglarle la ropa y siempre vienen buscándome para que les arregle el pantalón, la blusa y así, pero tú Adita, ¿Cómo haces tú? Si tú le oras a los muertos, no me digas que le pides a Dios que hayan más muertos para que te busquen y así ganarte unos pesitos… Ella siempre me dice que tenga juicio y deje de molestar con esas cosas”, relata Otero mientras recuerda aquellos momentos con su amiga.

Ada Peralta está marcando una huella en todos los galaperos como alguna vez lo hizo su madre. Espera seguir sirviéndole a Dios hasta que él se lo permita, mientras llega el momento continuará yendo al cementerio, a casas de difuntos o donde la lleven para rezar siempre por el descanso eterno de aquellas almas.