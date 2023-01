El Gobierno le falló al Atlántico en atención a los damnificados

La ausencia del alto funcionario de la Ungrd provocó malestar entre los asistentes, quienes pidieron al Gobierno nacional mayor presencia en las zonas afectadas por las fuertes lluvias de los últimos meses.

Frente a ese hecho, el senador José David Name señaló que la inasistencia de Pava es la muestra de que el Gobierno no le ha cumplido al país.

“El Gobierno nacional nunca le ha cumplido ni al Atlántico ni a ningún departamento desde el 7 de agosto que se posesionó el presidente Gustavo Petro”, dijo Name.

Agregó: “Javier Pava nos falló, no vino. Para él no es importante esta clase de convocatoria. Le dimos el suficiente tiempo para que viniera pero evade la responsabilidad. Lo que está pasando a nivel nacional es que el Gobierno no ha atendido la ola invernal”.

El parlamentario del Centro Democrático, Carlos Meisel, mencionó que las respuestas del Gobierno siguen estando alejadas de las necesidades de las comunidades.

Indicó que la ciudadanía en el Caribe, que ha sido mayormente golpeada por las inundaciones, no puede seguir esperando que el presidente Gustavo Petro resuelva el problema del cambio climático para que los damnificados tengan respuestas concretas.

“Este país no espera más discurso. Aquí no podemos esperar que cambie el mundo. Todos los problemas se lo achacan al cambio climático y yo no lo desconozco, pero en Santa Lucía no pueden esperar a que Petro convenza al mundo de que no contaminen más”, expresó Meisel.

Hasta la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba le pidió al Gobierno respuestas más contundentes. Resaltó las acciones realizadas por la Gobernación del Atlántico, sin embargo, comentó que solo con los recursos del departamento no era suficiente.

“Es importante que nosotros de aquí salgamos con propuestas concretas, no con anuncios ni tampoco con promesas porque de eso está mamado el país”, dijo la legisladora de la coalición oficialista.

Los sectores sociales también lamentaron la falta de los ministros y le pidieron al Gobierno atender de manera responsable las peticiones de las comunidades vulnerables.

“Necesitamos soluciones y lo que hace el Gobierno nacional es enviarnos a los viceministros. Los viceministros no tienen facultades para resolver los problemas que hemos planteados”, dijo Enrique López, líder de la comunidad.