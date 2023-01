Congresistas del Caribe alertan incumplimientos a afectados por ola invernal

“Los ciudadanos merecen soluciones concretas”, dijo Meisel a su llegada a la Comisión de Ordenamiento Territorial.

Agregó: “Este país no espera más discurso. Aquí no podemos esperar que cambie el mundo, todos los problemas se lo achacan al cambio climático y yo no lo desconozco pero en Santa Lucía no pueden esperar a que Petro convenza al mundo que no contaminen más ”.

Señaló que desde el Senado ven con preocupación como muchos departamentos de la región Caribe, no solo el Atlántico, aún están vulnerables ante los estragos de la lluvia.

”Aquí nadie pide que el señor Pava se vaya a vivir a la zonas afectadas. Lo que uno pretende es que se entreguen soluciones”.