La segunda edición del Salina Fest 2026, el festival náutico más importante del Caribe Colombiano, se prepara para consolidar al departamento del Atlántico como epicentro del deporte y turismo deportivo entre el 20 y 23 de marzo desde el municipio de Juan de Acosta.

Este evento, liderado por la Gobernación del Atlántico, contará nuevamente con el aval de la Federación Colombiana de Vela (Fedevela) y el apoyo de la Liga de Vela del Atlántico, y estará enmarcado como la II Válida Nacional 2026, otorgando puntos para el ranking nacional en las competencias federadas.

De esta manera, el festival ofrecerá durante cuatro días un espectáculo deportivo de alto nivel, acompañado de una variada oferta de experiencias turísticas, gastronómicas y culturales preparadas por la Gobernación del Atlántico, convirtiendo a Salinas del Rey en un punto de encuentro para deportistas, visitantes y familias.

Además, Salinas Fest 2026 será el primer gran evento deportivo internacional que se realice en Salinas del Rey luego de que esta playa obtuviera la certificación Bandera Azul en 2025, reconocimiento que destaca estándares internacionales en sostenibilidad ambiental, seguridad, servicios y ordenamiento del espacio.

Al respecto, Iván Urquijo, director de Indeportes Atlántico, mencionó que: “hemos iniciado toda la organización de esta segunda versión de Salinas Fest, con la experiencia que nos dejó la primera edición. Estamos seguros de que este evento será aún más emocionante, con un gran nivel competitivo y un espectáculo que deleitará a los asistentes”.

Puso de presente que: “además de la competencia deportiva, la Gobernación ha preparado una experiencia integral para toda la familia, que permitirá disfrutar del deporte, la playa y el turismo en un entorno único. Queremos que este fin de semana, con puente incluido, Salinas Fest sea el destino ideal para la comunidad del Atlántico y de Colombia”.

Así las cosas, las inscripciones para Salinas Fest 2026 son gratuitas y cuentan con 150 cupos disponibles para riders nacionales e internacionales. Los interesados pueden registrarse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/zb2iTCE81BBWFXbM8

En los próximos días, la organización entregará más detalles del evento y anunciará la fecha de la rueda de prensa oficial de presentación ante los medios de comunicación.

Calendario de competencia

El Salinas Fest 2026 contará con competencias recreativas y federadas, dirigidas tanto a deportistas en proceso de formación como a atletas de alto rendimiento, en categorías masculina y femenina.

En el caso de las competencias recreativas se encuentran: Rey del Aire Open, Wing Olas Open y Long Distance (TwinTip)

Aquellas competencias federadas que hacen parte de la ll Válida Nacional Fedevela son: TwinTip Race, Kite Foil, y Wing Foil Race

Estas pruebas otorgarán puntos para el ranking nacional, fortaleciendo el calendario competitivo del país.

Por otro lado, la programación deportiva oficial se distribuirá de la siguiente manera:

- Viernes 20 de marzo

De 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Registro de competidores, entrega de dorsales y regatas de práctica (todas las modalidades).

- Sábado 21 de marzo

* 8:00 a. m. – Reunión técnica

* ⁠9:30 a. m. – Kite Foil

* ⁠11:00 a. m. – Wing Foil Race

* ⁠1:00 p. m. – TwinTip Race

* ⁠4:00 p. m. – Wing Olas Open

Domingo 22 de marzo

* 9:30 a. m. – Kite Foil

* ⁠11:00 a. m. – Wing Foil Race

* ⁠1:00 p. m. – TwinTip Race

* ⁠4:00 p. m. – Rey del Aire Open

Lunes 23 de marzo

* 9:30 a. m. – Kite Foil

* ⁠11:00 a. m. – Wing Foil Race

* ⁠1:00 p. m. – TwinTip Race

* ⁠2:30 p. m. – Long Distance

* ⁠4:00 p. m. – Premiación oficial