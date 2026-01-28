Durante su visita al municipio de Suan el pasado fin de semana, el gobernador Eduardo Verano inspeccionó las obras de construcción del Centro Integral para la Cultura y la Convivencia.

Según el mandatario, este espacio de más de 3.300 metros cuadrados generará un impacto social en la comunidad.

“Acá habrá un centro para los niños, jóvenes, adultos mayores y gestores culturales, fortaleciendo sus procesos de formación y la preservación de las raíces del Atlántico; pero además servirá de epicentro para impulsar el turismo del municipio y su zona influencia territorial”, comentó.

Puso de presente que: “En Suan, dada la vocación cultural que ha demostrado reiteradamente, esto va a tener una serie de inversiones que, resumidas cuentas se tratan de una gran concha acústica, una gran plaza y un centro cultural que es esta gran Plaza de la Cultura, que es la que está diseñada acá y que, sin ninguna duda, va a tener una inversión de 12 mil millones de pesos”.

Seguidamente, mencionó que entre las principales características del centro cultural se encuentra la “adecuación de salones destinados, exclusivamente, a la formación en danza, música, artes plásticas y artesanías; así mismo, la demarcación de zonas de exhibición y eventos, como una galería de arte y un auditorio con capacidad para 120 personas”.

Además, contará con un comedor comunal con capacidad para 100 personas, cocina, oficinas administrativas y zonas de encuentro ciudadano; aula multiuso, y un espacio de 87 metros cuadrados dedicados a la preservación de la memoria y el patrimonio del municipio.

Verano precisó que “se avanza la adecuación del terreno, excavación y cimentación, por parte de la firma contratada, el Consorcio Alianza Cultura, trabajos que son fundamentales para garantizar que la infraestructura cumpla con todas las especificaciones técnicas y brinde seguridad a los beneficiarios”.

De esta manera, Jorge Ávila, gerente de Plazas, confirmó también que el centro cultural va anexo a los trabajos del Gran Malecón del Bicentenario, obra de 2,7 kilómetros, que va a comenzar a ser construido después de los carnavales, puesto que ya está adjudicado el respectivo contrato cuyo monto supera 14.000 millones de pesos.

“Suan se transformará desde lo cultural con un gran espacio en el que habrá un auditorio, salones de formación en teatro, en danza, en música, en pintura; que contará con galería de arte, con zona de servicios, con cafetería, acompañado de una gran plazoleta cultural y su concha acústica con capacidad de aforo hasta de 5.000 personas”, concluyó Ávila.

La culminación de todos estos dos trabajos, en los que se invierten 26.000 millones de pesos, provenientes del Sistema General de Regalías, SGR, ha sido establecido en un período de 13 meses.

Dicho esto, la alcaldesa Karolay Calvo Rivera aseguró que el complejo cultural es una apuesta de la Gobernación del Atlántico que va a enriquecer el trabajo de los hacedores culturales no solo de Suan sino de sus municipios vecinos.

“Suan es cuna del Festival Nacional e Internacional de las Artes “Suan de la Trinidad” y esto permitirá que tengamos escenarios dignos; adicionalmente que tengamos un gran complejo que impulse el turismo y la economía de nuestro municipio, mejore y transforme también la calidad de vida de muchas familias suaneras”, manifestó.