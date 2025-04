Aquí la vida gira en torno al mar. Y es que, a grandes rasgos, su población vive de este. Al navegar en sus aguas más cercanas puedes observar cómo menores van con sus máscaras de buceo cazando fauna marítima; jóvenes raizales navegando con propiedad sus lanchas mientras escuchan las canciones del momento, y uno que otro emprendimiento en ese mismo vasto mar que les ha permitido, por décadas, subsistir.

A continuación, unos datos curiosos sobre la isla: fue descubierta a finales de los años 1600 por un pirata británico Henry Morgan, mejor conocido como Pirata Morgan. Y, según lo dicho en sus museos, fue quien reprodujo la isla. Curiosamente, el migrante murió de sífilis.

Por otro lado, antes del turismo, la isla se sostenía del coco. Incluso, se caracteriza por ser el mayor exportador de este producto pues su palma era frecuente en la zona. Sin embargo, debido a la contaminación, su tamaño se redujo y no pudieron sostenerse más de este.

Los isleños raizales hablan tres idiomas: español, inglés y creole. Este último es la lengua de supervivencia para los esclavos, ya que lo idearon con el fin de que los entonces “amos” no entendieran lo que pronunciaban.

San Andrés tiene una biodiversidad palpable, y muchos de sus habitantes lo saben. Por ende, durante el viaje fue común observar lo consciente que son sus residentes acerca de la preservación del medio ambiente, y la importancia de conservar esas aguas cristalinas que caracterizan y rodean la isla.

En cuanto a los planes de la administración de San Andrés, Ricardo Camacho, secretario de Turismo de San Andrés Islas, dijo que se encuentran “fortaleciendo nuestro producto, diversificando nuestra oferta turística y fortaleciendo la promoción de nuestro destino, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, a segmentos y países de donde más nos visitan, como lo es Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y Estados Unidos”.

La música y el ritmo del mar

El 25 de octubre de 2024 se realizó el concierto del Green Moon Festival, un evento en el que se busca enaltecer la cultura isleña. La jornada musical contó con la presencia de artistas internacionales como la joven francesa Dj Tysha Cee. También se presentaron Trinidad y Tobago, Bucconeers Steel, la Rebe Caribe y The Celis and the sisters.

Fue un ambiente familiar y ameno, para danzar los temas más festivos y, a su voz, los más tranquilos de la música caribeña.

Linda Donado Banda Tropical Vybez con instrumentos isleños.

Cabe destacar que el reggae, el sokka y el calipso son los sonidos típicos de la isla. Los instrumentos que componen al calipso son la quijada de caballo, las maracas, la guitarra acústica y el tináfono, el cual asemeja a un bajo aunque es en realidad una batea para lavar la ropa.

San Andrés es una isla musical, por ende, su zona comercial generalmente reproduce canciones afro del momento, o incluso, un calipso. A continuación adjuntamos una playlist de Spotify de aquellas canciones que se escuchaban en las playas, restaurantes y el centro de San Andrés. ¿A qué suena esta isla?

El mar a un bocado

La comida de San Andrés es similar a la de la costa Caribe colombiana, en la que predominan los mariscos. Sin embargo, aquí es más común que los platos lleven pulpo, cangrejo o caracoles pala.

Linda Donado Restaurante La Regatta.

A propósito, recomendado el caracol pala guisado y el cangrejo del restaurante Capi beach. Acompañado de arroz de coco y patacón, en el que el sabor salado y condimentado del guiso incorpora un equilibrio en el plato.

Por otro lado, es imperdible el restaurante La Regatta. Aunque sea un poco más costoso, su ubicación al lado del mar y su decoración moderna convierte el lugar como el ideal para adentrarse a la comida marítima.

Y, claro, no puede irse de la isla sin antes comer pescado frito a la orilla del mar. En Haynes Cay usted podrá comerse un delicioso pargo con arroz de coco en el restaurante Bibis Place, y, luego, cruzar hacia el acuario y nadar con los peces.

Linda Donado Pargo en Haynes Cay.

Además de la sopa de cangrejo, está recomendado probar el plato Rondón. Una comida originaria de los esclavos y es lo más tradicional de la isla. Su ingrediente principal es la leche de coco, por ende, el primer paso es rallarlo.

Está compuesto principalmente por distintos tubérculos, como la yuca, la papa, el plátano maduro, dumpling (en forma de arepa) y por proteínas como la barracuda, cola de cerdo y el caracol pala.

A continuación, le adjuntamos un video sobre el método de preparación y la historia de este plato insignia del Caribe.

Museos

San Andrés es mucho más que sus hermosas playas. La Isla está colmada de historia una vez se saca la mirada fuera del mar. Por ende, se le sugiere asistir al Sland House Casa Museo Isleña, en donde podrán conocer el hogar típico de una familia isleña del siglo anterior.

Linda Donado Museo Cueva de Morgan.

En este museo podrá conocer a San Andrés de antes. En el primer piso los anfitriones exponen la historia de la familia propietaria de la casa, costumbres y tradiciones de esta familia afro inglés adinerada.

Linda Donado Museo del coco

Por otro lado, en la segunda exhiben inmuebles antiguos como trajes de época, máquinas de escribir, y una fototeca de la primera iglesia, la primera publicación de un medio y entierros antiguos. Al final del recorrido usted podrá ver cómo se baila el calipso.

Linda Donado Sland House Casa Museo Isleña

Otro imperdible de los museos es la Cueva Morgan, un museo que lleva alrededor de 25 años prestando el servicio a la comunidad y explica a detalle la vida del famoso fundador pirata. Este lugar cuenta con 7 estaciones: el museo del coco, réplica de la cueva, museo del pirata, museo de la pintura, la réplica del barco y el sendero de las estatuas.

Kayak

Si lo suyo no es el parasail, realizar kayak es la mejor opción para disfrutar del mar. Con la empresa familiar Ecofiwi usted podrá disfrutar de este deporte en las aguas del manglar Sea flower. Una experiencia terapéutica y contemplativa, en donde podrá observar arrecifes corales, peces y estrellas de mar. Además, al final del recorrido dan refrigerio.

Linda Donado Manglar Seaflower.

Sin dudas, estas actividades hacen de San Andrés un lugar atractivo para los turistas. Pero más allá de los paisajes paradisíacos de la isla, lo mejor de San Andrés es que hace parte del territorio colombiano.

