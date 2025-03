El Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, estuvo visitando tres nuevos barrios y revisitando uno más, en el marco del proyecto del Distrito de mejoramiento de vivienda, dejando marcados momentos de felicidad.

Lea más: Prosperidad Social beneficia a 600 soledeños con entrega de mercancías incautadas por la Dian

Char acudió a los barrios 7 de Abril, Por Fin y Los Olivos I, además de cumplir su promesa y retornas al barrio Las Malvinas, para proseguir el proyecto ahí.

“Nosotros trabajamos para dignificar la vida de ustedes. Yo decía que teníamos que meternos en las casas y mejorar los hogares de Barranquilla. Nos estamos metiendo y les hacemos los pisos, la cocina, los baños, las redes eléctricas. Todo es muy importante”, manifestó el mandatario a los beneficiados.

Con este programa se ha logrado intervenir más de 2.000 viviendas en lo corrido de esta administración, con mejoras que incluyen pisos, paredes, sala, cocina, baño, y reemplazo de redes eléctricas. Además, se hace entrega de electrodomésticos como neveras de bajo consumo para reducir el costo de facturación.

Para Edith Santiago y José Murillo, una pareja de beneficiarios del programa, el cambio les devuelve la sonrisa porque ahora se sienten en un espacio más limpio y agradable dentro de su propia casa.

“Nos sentimos impresionados y agradecidos con el alcalde por esta obra. Lo soñamos y gracias a él es una realidad porque sí la imaginábamos así, pero nos parecía imposible. Antes de este cambio todo era un poco complicado porque no teníamos todo, pero con esta obra social mejora nuestra calidad de vida porque hoy estamos en una locación más limpia, tranquila y cómoda para toda la familia”.

Como ellos, Norma Judith España, beneficiaria de 7 de Abril, también agradeció por el cambio que tiene su casa y que ahora le permite desplazar a su hija en condición de discapacidad con mayor comodidad gracias a los nuevos espacios.

“Ahora tenemos un piso en el que es más fácil movernos, los pasillos son más amplios y es más cómodo moverla por los espacios. Gracias al alcalde por estas transformaciones en nuestros hogares, es una gran ayuda que nos están dando. Deseamos que siga adelante”.

En días previos el alcalde Char también regresó al barrio Las Malvinas para entregar más mejoramientos de vivienda. Por su parte, Geraldine Blanquicet, quien reside con su esposo y dos hijos, agradeció por las obras realizadas.

“Esto me da felicidad, no esperaba esta ayuda, me siento feliz. Mi cocina estaba deteriorada, se estaba cayendo, el baño también estaba mal, los cuartos, pero gracias a Dios me cambiaron todo. Les hago un llamado a los demás, a que vean mi casa cómo la arreglaron, este programa de la Alcaldía sí cumple”.

Para recibir el beneficio de este programa, se pueden inscribir hombres o mujeres cabeza de hogar, madres comunitarias, adultos mayores, miembros de distintos grupos poblacional como la población Narp (comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras), grupos étnicos, entre otros.

“En ese sentido, el Distrito realiza también visitas exhaustivas para determinar las necesidades de cada familia y, en caso de encontrar personas en condición de discapacidad, realiza las intervenciones pertinentes para darles espacios accesibles”, detalló la Alcaldía en un comunicado de prensa.

Lea más: Tiquetes baratos: lanzan promoción para viajar desde Barranquilla a 72.000 pesos

Los interesados en recibir este beneficio podrán registrarse en la sede electrónica de la Alcaldía. También pueden visitar la sede del Paseo Bolívar, donde podrán recibir mayor información o registrarse.