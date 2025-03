La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informó que a partir de este martes 18 de marzo hasta el viernes 21 de marzo de 2025, se implementará el siguiente laboratorio vial con el propósito de garantizar la movilidad.

El laboratorio estudiará el comportamiento del flujo vehicular desde la carrera 45 entre calles 74 y 87, pasando de doble sentido de circulación a único sentido de circulación vial, de oriente a occidente (desde el estadio Romelio Martínez hacia el sector del parque Venezuela), de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

El objetivo del laboratorio es priorizar la carrera 45 en único sentido oriente- occidente para reducir conflictos en intersecciones afectadas como son las calles 76, 79, 82 y 84. Los conductores que se dirijan hacia el centro tendrán varias alternativas: carreras 44, 46 y 47, para sus nuevos trayectos.

Dentro de las actividades se realizarán conteos vehiculares y recorridos para determinar los nuevos tiempos de viajes.

Durante la implementación del cambio de sentido de circulación vial, se contará con el apoyo de orientadores en cada una de las intercesiones. De igual manera se realizará socialización y pedagogía a conductores, peatones y habitantes del sector.

Te invitamos a ser parte de esta iniciativa de cambio que nos permitirá trabajar juntos en seguridad vial, la formación de nuevos hábitos y conductas seguras en las vías.

Para tener en cuenta

Solo será permitido el parqueo en la vía donde no exista señal de prohibido parquear o cuando cuentes con un permiso de cargue y descargue. Este permiso debe ser verificado mientras el vehículo permanezca sobre la vía, asegurando que no obstruya el tráfico ni cause inconvenientes en el flujo vehicular.

Cuando estés conduciendo un vehículo, es fundamental que observes y te mantengas atento a todas las señales de tránsito. Estas señales están diseñadas para garantizar la seguridad y el orden en las vías, por lo que es importante seguirlas en todo momento.

Es importante ser paciente y cuidadoso mientras todos los conductores se acostumbran a las nuevas normas y regulaciones del laboratorio. Asegúrate de respetar los límites de velocidad, evitar invadir el carril contrario y no bloquear las intersecciones, para mantener el flujo adecuado de vehículos y prevenir accidentes.

Si vives, trabajas o circulas en el área de influencia, es esencial que brindes tu apoyo como ciudadano. Presta atención a las indicaciones de la Policía de Tránsito y los orientadores de movilidad, quienes están ahí para garantizar el orden y la seguridad en la zona.