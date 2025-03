La Alcaldía de Barranquilla informó que tras el decreto 0785 que prohíbe la circulación de vehículos de tracción animal, 11 caballos encontraron un nuevo hogar y son recibidos para ser tratados con dignidad.

La gerente de Ciudad, Ana María Aljure, verificó el estado de los caballos e hizo las entregas a las nuevas familias.

“Hoy estamos acá, con el liderazgo del alcalde Alejandro Char, entregando 11 animales que van a ser recibidos por unas familias para llevarlos a vivir una mejor vida. Recibimos 20 caballos que estaban siendo utilizados como vehículos de tracción animal, venían con muchas cicatrices, dolores, desconfianza y con un dolor grande en su corazón; el 80 % estaban en esa situación”, dijo Aljure.

Además, sostuvo que que los animales fueron trasladados a una granja con todos los cuidados y requerimientos necesarios.

“Les dimos medicamentos con un veterinario que los revisó, les hicimos análisis y hoy es su renacer. Hoy están felices, son unos animales nuevos que van a aprovechar esta oportunidad de estar con familias con parcelas grandes, con personas que hoy tienen el compromiso de cuidarlos y protegerlos”.

Así como él, 10 equinos más fueron entregados en el primer proceso de adopción pública, que se inició abriendo el trámite de solicitud virtual para que, los ciudadanos que cumplieran con los requisitos previamente establecidos, pudieran recibir en sus fincas, parcelas o terrenos a los animales rescatados.

Lea también: Air-e impulsa mesas de trabajo con universidades para trabajar por la transición energética

Dentro del proceso de adopción, los nuevos cuidadores firmaron un acta de compromiso en la que acuerdan con la autoridad distrital no someter a los animales a trabajos forzados nuevamente. Además, cada semoviente cuenta con un chip de identificación.

“Desde hace tiempo tenía la intención de tener un caballo y qué mejor manera que adoptando y dando una mejor y nueva vida a un animal que ha tenido una vida muy difícil”, contó Antony Fandiño, uno de los adoptantes de equinos, quien además explicó que será trasladado a una finca amplia para que no esté amarrado, sino para que siempre esté moviéndose.

De esta forma, el programa de Bienestar Animal mantendrá un seguimiento continuo para verificar que los equinos vivan en condiciones dignas y gocen de buena salud.

Por su parte, John Génesis, también nuevo cuidador de ‘Aliester’, explicó: “Me he vinculado a esta iniciativa de la Alcaldía porque he visto el sufrimiento de estos animales con los maltratos y creo que la Alcaldía está haciendo una labor de rescatarlos y se necesita un sitio donde puedan tener un trato digno, que puedan vivir su naturaleza propia y para eso me he propuesto adquirir este animal, adoptarlo y pues brindarle una seguridad en un campo, en una zona rural que es el medio en el que debe estar”.

Cabe destacar que los 11 equinos que hoy forman parte de un nuevo hogar completaron un proceso de recuperación con servicios médicos-veterinarios que incluyeron un tratamiento con evaluación inicial para determinar la dieta adecuada y los procedimientos necesarios como la remoción o cambio de herraduras para atención podológica especializada.

Lea también: Air-e impulsa mesas de trabajo con universidades para trabajar por la transición energética

Además, se realizó una evaluación comportamental ya que muchos animales presentan agresividad como respuesta al maltrato que sufrieron.