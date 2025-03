Cuando la cura es peor que la enfermedad, hay que replantearse si la mejor solución no sería escuchar al paciente para darle otro tratamiento. Algo parecido sucede con el nuevo modelo de salud del magisterio, que tras casi un año de su implementación no ha respondido a las necesidades de los maestros y sus familias en todo el país.

Las quejas a causa de las demoras o falta de medicamentos, retrasos en la asignación de citas con especialistas, falta de sedes exclusivas, entre otras anomalías, han llegado a tal extremo que desde la Superintendencia Nacional de Salud se aperturó un proceso administrativo sancionatorio contra la Fiduciaria La Previsora, entidad encargada de manejar los recursos del régimen de salud del magisterio.

Y es que desde la puesta en marcha de este nuevo modelo, la Supersalud ha registrado 3.712 reclamaciones entre el 1 y el 19 de mayo del año 2024, de las cuales solo el 21.26 % fueron atendidas de manera efectiva.

Las voces de usuarios

Un equipo periodístico de esta casa editorial hizo un recorrido por la sede de la Fiduprevisora y de la IPS Consalud para conocer cómo ha sido la experiencia de los usuarios durante los últimos meses.

Para el docente Édgar Escobar, la espera que le hacen pasar a los pacientes es “injustificable”.

“Vengo siempre como desde las 8 a. m. y me atienden sobre el mediodía. De verdad que no se justifica esto, siempre pasa lo mismo. Son unos simples controles por hipertensión y se complican la vida. El problema no es solo en este aspecto, también con la entrega de medicamentos. Afortunadamente me ha ido regular, pero en cualquier momento el sistema colapsa y no se puede recibir nada”, dijo.

De igual manera, Delia Peluffo, otra maestra de la capital del Atlántico, denunció que recientemente empezó a usar el nuevo modelo de salud para ahorrar dinero, pero que la experiencia ha sido pésima.

“Siento que es muy caótico todo porque tengo que venir a una cita primero en la entidad de salud, luego ir a hacer fila a otro lugar para que me impriman la orden médica, ya que no hay suficientes impresoras en la sede, y luego de ahí tengo que hacer otra fila para reclamar mis medicamentos”, comentó.

Con respecto a los medicamentos, Peluffo también recalcó que muchas veces no les entregan medicamentos a los pacientes por no aparecer en el sistema.

Los maestros han salido a las calles a exponer su rechazo a las fallas en el nuevo sistema de salud.

“En la oficina donde me dan la orden médica me entregaron una dirección para reclamar los medicamentos, pero me ha pasado que llego y me dicen que no están autorizados para suministrarlos en esa sede, sino en otra, y uno nunca sabe dónde está registrado para recibir sus medicamentos”, agregó.

Mientras que Sofía Altamar contó que prefirió cambiarse a un médico privado para evitar contratiempos en la prestación de su servicio.

“A veces me toca venir a retirar uno que otros documentos en Fomag, pero ya estoy en otro médico que me da las citas en el momento que las necesito, mientras que el otro modelo, que no lo utilizo, me estaba sacando plata y no se veía la inversión para la atención”.

Melia Plaza, maestra pensionada, contó que se encarga de ayudar a su esposo con las sesiones de neurología y urología, pero no hay acceso a los especialistas en esta entidad de salud.

“Nunca hay agenda para las citas con especialistas. Cuesta mucho trabajo conseguir un espacio de neurología o urología. Llevo ya tres meses tratando de obtener una cita y hasta estos días que me pusieron a hablar con la coordinadora y me anotaron en una lista prioritaria todavía sigo esperando”, comentó.

Una investigación a fondo

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) ha intensificado sus demandas al Gobierno tras la implementación del nuevo modelo de salud, que comenzó a operar el pasado 1 de mayo de 2024.

A través de un comunicado solicitó a las autoridades competentes que se investiguen las numerosas denuncias sobre el manejo del dinero y la supuesta violación de las decisiones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y de la Fiduprevisora.

Según la organización sindical, el nuevo modelo presenta una estructura en la que intervienen tres actores principales: “el Fomag, que agrupa los recursos de pensiones y cotizaciones; la Fiduprevisora, que gestiona estos fondos y contrata a los operadores de salud; y finalmente, los operadores de salud, conocidos como “Uniones Temporales”, que actúan como EPS para los docentes, no han logrado contratar adecuadamente a las entidades de atención, lo que ha dificultado el acceso a servicios de salud”.

Lupa de Supersalud

La Superintendencia de Salud indicó que, en el marco de sus funciones, ha adelantado varias acciones de inspección y vigilancia con la implementación del nuevo modelo de salud para el magisterio.

Expuso que, en abril del año anterior, citó a la Fiduprevisora y al Ministerio de Educación para conocer el proceso de terminación del contrato con los anteriores operadores, así como conocer detalles del nuevo modelo de atención, en especial, la forma de contratación.

“Ante la negativa de la entidad a presentar la información solicitada por esta Superintendencia y, en cumplimiento de las acciones de inspección y Vigilancia, se realizaron distintas auditorías integrales para el período de mayo a diciembre de 2024 en sus distintas regionales a nivel nacional”, mencionó la entidad.

Puso de presente que también participó en mesas citadas por el Ministerio de Educación para la garantía del derecho fundamental a la salud de los maestros y sus familias, en el marco del modelo de salud implementado, a partir del Acuerdo No. 003 de 2024 en varios departamentos.

La entidad mencionó que tras la realización de mesas de aseguramiento en salud en departamentos como La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda y Caldas se pidió que se presentara un plan de mejoramiento, en el cual se incluyeran las actividades suficientes para subsanar los hallazgos identificados.

También indicó que se realizó traslado de los incumplimientos a la Delegatura de Investigaciones Administrativas para las acciones de control a las que den lugar.

“Para la vigencia 2025, bajo cronograma y priorización de territorios, se continuará realizando auditorías a los diferentes actores responsables de la entrega de medicamentos como son los aseguradores y los proveedores de medicamentos. Además de continuar con las auditorías a las diferentes regionales para garantizar el derecho a la salud de la población afiliada el magisterio”, recalcó la Supersalud.

Fomag refuerza acciones

Durante una reunión entre el Gobierno nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), la cual fue presidida por el presidente Gustavo Petro, se estableció hacer seguimiento a la ejecución de los $21,3 billones aprobados en 2025 para la prestación del servicio de salud del magisterio.

En este espacio se evaluaron los avances logrados en el primer año de implementación del modelo y se impartieron nuevas directrices para optimizar los procesos y garantizar una atención de calidad para los docentes.

Una de las principales victorias, de acuerdo con lo expuesto, corresponde a que los usuarios ingresan al sistema con cobertura en medicina interna, familiar, odontología, psicología y ginecología, “lo que amplía y mejora la atención integral”.

En ese sentido, el Gobierno informó que a corte del 31 de diciembre de 2024, el 72 % de las facturas radicadas habían sido pagadas, lo que representa $1,71 billones de los $2,38 presentados por los prestadores de salud, saldados en enero de 2025.

Además, que se han contratado 1.136 Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) para atención primaria, de las cuales el 73,1 % son públicas, garantizando mayor cobertura y acceso. En cuanto a la atención especializada, se han firmado 1.258 contratos con especialistas.

Por otro lado, se dieron instrucciones para seguir revisando el funcionamiento del sistema y se dieron instrucciones para analizar los roles que están desempeñando tanto la Fiduprevisora como el Fomag.

Paralelamente, se emprendieron acciones de vigilancia en seis regionales clave, como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.

En dicho espacio, el Gobierno y el Fomag reconocieron que persisten desafíos como el desarrollo de módulos en el sistema informativo, la optimización del apoyo logístico para viáticos y transporte de pacientes, y la gestión eficiente de los costos en infraestructura.

“Sin embargo, los resultados obtenidos durante el primer año de implementación reflejan un progreso significativo hacia un modelo de salud más accesible, transparente y enfocado en el bienestar de los maestros y sus familias”, agregaron.

Algunos datos clave

Es de anotar que el Fomag atiende a 819.827 personas en todo el territorio nacional, entre los docentes afiliados y sus beneficiarios, con un presupuesto de $21,3 billones distribuidos estratégicamente para fortalecer el sistema de salud.

De estos recursos, $17,5 billones se destinan a prestaciones económicas, $3,5 billones a servicios médicos asistenciales, $179.000 millones a gastos administrativos y $170.000 millones al pago de sanciones por mora en cesantías.

De acuerdo con el Gobierno, esta asignación busca optimizar la atención médica, mejorar los servicios para los maestros y garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos.

La visión de los sindicatos

Las fallas en la provisión de medicamentos, la vulneración de la libertad de escogencia de sedes por parte de los usuarios y presuntos malos manejos de financieros son algunas de las razones de la Asociación de Maestros del Atlántico (Adea) para anunciar que efecturarán acciones de “protesta reivindicativa” frente al actual modelo de salud.

Mientras que José Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla (Adeba), sostuvo que “el nuevo modelo no ha logrado la transición esperada y que se puede considerar un fracaso”.

“Estamos cumpliendo con lineamientos”

Madelyne Molina, gerente de Consalud en el Atlántico, aseguró a EL HERALDO que se viene cumpliendo con los indicadores establecidos por Fomag para prestar el servicio de medicina general, citas con especialistas y odontología.

“Hemos realizado unos ajustes muy importantes la última semana relacionados con las IPS establecidas para cada usuario, según se ubicación, para que tengan mayor acceso desde sus municipios a todos los servicios”, dijo.

Agregó que a la red prestadora de salud se le sumó una nueva sede en el Centro Comercial Panorama para reforzar la atención a los usuarios.

Molina también contó que se está prestando atención a los docentes desde sus hogares con cita previa para conocer su estado de salud.

La gerente de la entidad dejó en claro que para los próximos 10 meses la tarea principal estará enfocada en una atención exclusiva a los docentes del magisterio.