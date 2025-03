En medio de la sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, que se adelanta este jueves, en la Universidad Sergio Arboleda, los congresistas han hecho un llamado a buscar un acuerdo entre Barranquilla y Puerto Colombia alrededor de la definición de los límites.

El vicepresidente de la COT, Carlos Meisel, fue enfático en que se debe brindar certidumbre a la ciudadanía sobre este tema.

“La primera intención que tenemos es no atropellar a nadie, sino tratar de encontrar una solución recogiendo los argumentos de cada uno de las entidades territoriales involucradas en este diferendo. Tanto Puerto Colombia como Barranquilla tienen la facultad de disputar la zona”, comentó.

Por su parte, el senador José David Name mencionó que “esta controversia no viene de hoy, viene desde hace más de 20 años: “Mi padre luchó porque el Corredor fuese de Puerto y hay que definir límites en estos momentos para no perjudicar a nadie”.

Agregó, además, que: “es importante que Barranquilla tenga buenas relaciones con los municipios del área metropolitana, que piense en su expansión, porque si les va bien a ellos, a los demás también”.

Mientras que la senadora Laura Fortich indicó que esta no es una situación fácil porque existe un “cariño especial” por ambos territorios: “Entre mayor información tengamos, va a ser más fácil tomar una decisión”.

Instó a las partes para que se logre una conciliación para así lograr un beneficio mutuo para las comunidades, teniendo en cuenta a la identidad y la historia.

“Cuando hay esquemas asociativos es porque hay una conciliación en las partes y deciden unirse precisamente para generar mayor desarrollo en sus territorios. Y es lo que ocurre, por ejemplo, con las áreas metropolitanas. Tanto el municipio de Puerto Colombia como el Distrito de Barranquilla hacen parte de un área metropolitana y deben trabajan en conjunto para generar mayor desarrollo por la población”, enfatizó.