Durante la mañana de este martes fueron retomados los bloqueos en el peaje de Sabanagrande, que une a Barranquilla con el sur del departamento del Atlántico, por parte del comité No Más Peajes para exigir que se liquide el contrato de Autopistas del Caribe.

Integrantes del Comité No Más Peaje mantienen restringido el paso vehicular, provocando una importante congestión en la vía de la banda oriental del departamento del Atlántico.

Decenas de usuarios que se desplazaban por este corredor vial se encuentran a la espera de que las autoridades lleguen a un nuevo acuerdo con la comunidad y se les permita la libre circulación para llegar hasta sus hogares y lugares de trabajo.

La usuaria Fernanda Manga, indicó que se dirigía desde el municipio de Santo Tomás para llegar a cumplir su jornada laboral en el Norte Centro Histórico de Barranquilla y se vio perjudicada ante el retraso por los bloqueos.

“El bus en el que venía se intentó meter por la trocha para desviar el bloqueo; sin embargo, este también estaba cerrado y tuvimos que darnos la vuelta para tomar la Cordialidad”, expresó Manga.

A su turno, el Rubén Llanos, presidente del Comité No Más Peajes, indicó a EL HERALDO que la manifestación se realiza para reclamar la liquidación del contrato de la autopista del Caribe por lo que expresa su descontento ante la falta de respuesta del gobierno.

“Queremos que se liquide el contrato. Ayer nos indicaron que el proyecto vial no puede tener tarifa cero, pero en Turbaco hay tarifa cero. Entonces no entiendo por qué nosotros que no tenemos inversión de ninguna clase de obra, que la vía se está acabando, se está desmoronando, tengamos que pagar una tarifa de $2.500 si estamos a 17 kilómetros de Barranquilla”, expresó.

Asimismo, señaló que la tarifa de peaje es injusta considerando la mala condición de la vía y la ausencia de inversiones. “Hacemos responsable a la Concesión Autopista del Caribe de la sangre que de uno de nuestros miembros se derrame aquí, en estas carreteras del Atlántico porque nos están agrediendo”.