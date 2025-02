En medio de un panorama complejo, el sector de energía y gas avanza en la construcción de una hoja de ruta que permita desarticular todas las alertas que se encuentran encendidas desde meses atrás.

Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) y del Consejo Gremial Nacional, ha sido un férreo defensor de la necesidad de contar con estabilidad jurídica y financiera para avanzar en la construcción de una hoja de ruta que garantice la atención de los requerimientos energéticos en el país.

¿Cuál es el panorama actual del sector energético en el país? ¿Estamos frente a un posible apagón?

Lo hemos venido diciendo y nosotros no somos aves de mal agüero. Tratamos de que no se dé y hemos servido para que evitemos los apagones. Todo el tiempo hemos dicho que se requiere que paguen los subsidios.

Es tan así la cosa que nos reunimos con el contralor y el procurador, que sacaron un mensaje de advertencia, algo que no se había hecho, para evitar que tengamos un apagón. Es muy importante, porque hace muchos años que estos entes no le pedían al Ministerio de Minas y al Ministerio de Hacienda que no se equivoquen, porque si hay un apagón, sí hay responsabilidad, porque ya está anunciado.

Son $2.7 billones el monto de la deuda con la que terminamos el año pasado. El ministro de Hacienda nos dijo que va a entregar un billón de pesos en cuatro meses y arrancó en enero con $200 mil millones. Es muy importante porque se mantiene prendido el sector.

Al presidente lo mal informan. Esta plata no es para las empresas. Esto no son utilidades, es reinvertir la plata que se tiene que seguir entregando a los subsidios a los usuarios.

En el caso del gas natural, ¿cuál es la situación actual?

El gas y la energía están unidos y más en el Caribe colombiano, donde tenemos una empresa muy importante que es Spec, que ha traído gas importado desde hace varios años y que viene representando, más o menos, el 4 % del mercado.

Ese gas ha sido clave para que las térmicas puedan generar, en su mejor momento, el 55 % de la energía firme del país. Ahora tenemos cada vez menos gas disponible y nos toca que venga importado. Y el gas importado es más caro que el nacional.

¿Se nos avecinan incrementos en las tarifas de energía o gas natural? ¿Por qué?

Puede haber, porque son vasos comunicantes. El gas es para generar térmicamente el 55 % de la energía del mercado. Lo que estamos buscando es que haya mayor oferta, lo que se requiere en el país para que no haya incrementos es que entre la energía eólica y solar de la Guajira.

Esos proyectos se han quedado todavía en el papel, brillan por su ausencia. Se está haciendo la obra más importante que es la Colectora y si seguimos como vamos se va a quedar con la gran autopista para traer la energía, pero no vamos a tener la energía eólica y solar.

¿Qué se debe hacer para superar la crisis que se vive frente al servicio de energía?

El Gobierno tiene que pagar los subsidios y la opción tarifaria. Para la opción tarifaria le pusimos una oportunidad, con el aval de los congresistas: que se presente un proyecto de un solo artículo para recuperar $3 billones de la opción tarifaria. Eso le daría liquidez al sector y le daría un poquito de aire.

Necesitamos nueva oferta y seguridad jurídica para que la gente no se asuste y la inversión siga viniendo al país. Si no se va a ir a otro país.

Además, no podemos decir que no haya rentabilidad. Y es que la rentabilidad que han tenido las empresas del sector de energía y gas es por debajo de lo que daría un CDT.

Las empresas viven de los usuarios y queremos que no suban los servicios por encima de la inflación. Esto se logra con mayor cantidad de inversión y oferta de energía y no lo estamos viendo porque hemos tenido falta de seguridad jurídica.

¿Coincide con otras voces del sector que hablan de crisis inducida?

Ojalá que no, porque lo que estamos viendo es que el peor daño que se podría dar es tener un apagón en el país. Ya ha visto lo que está viviendo Ecuador y lo que ha vivido Venezuela por errores como poner a la Creg a que baje las tarifas a como dé lugar.

La Creg es un ente técnico que todavía no se ha nombrado sus seis comisionados y lo peor es que siempre se le pide que lo que diga es para bajar tarifas y así no funciona. La muestra es que lleva dos años y medio y no ha dado resultados. Llevan ya con Air-e seis meses y no ha dado resultados. O sea, esto es técnico, esto no es político.

Recientemente se publicó un nuevo informe del Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial, ¿qué les genera preocupación?

Estamos viendo que ha crecido muchísimo la extorsión. Ya está en el 11 %. Sigue creciendo y hay un problema: la gente no dice que la están extorsionando por miedo y por eso estamos seguros que es muy superior la cifra. Es un problema general, en todos los sectores.

Otro problema que hemos identificado es el abigeato y otro más importante aún es cómo están llevándose a los niños a la guerra. Esto lo vamos a ver fundamentalmente en el Catatumbo, en el Cauca y en la zona sur del país. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque ese es un flagelo que tenemos que evitar.

Y el secuestro también se viene disparando, por consiguiente tenemos que hacer todo lo necesario de darle a las fuerzas militares y de Policía los recursos que se requieren.

¿Les preocupa que los impuestos contemplados en el decreto de conmoción interior se conviertan en permanentes?

Muy peligroso. La economía no está para mantener esos impuestos y lo que está demostrado en la historia es que cuando pasamos impuestos que decimos que son transitorios, como el 2 por mil, el 3 por mil y ahora 4 por mil, ya se vuelven permanentes y siempre vienen creciendo.

Este no es el momento para eso. Yo creo que hay que buscar otras herramientas. Aunque el Gobierno quiere presentar otra reforma tributaria, lo que creo es que hay que hacer un apretón, disminuir el gasto y aumentar la inversión.

De cara a las elecciones 2026, ¿usted cree que el país debe tener un cambio? ¿A qué se le debe apuntar?

El primer paso es que la Registraduría General de la Nación cuente con los recursos necesarios. Desde el Consejo Gremial hemos invitado al registrador para que nos cuente cómo está la situación de orden público de cara a las elecciones y los recursos que se requieren.

Yo creo que la democracia no se puede poner en juego, así como los recursos se requieren para tener democracia. Esa también debe ser otra de las prioridades hacia el futuro en el país.