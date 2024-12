Vuelve y juega la queja por el abuso en el costo de las carreras de taxis. Algunos cobran hasta 25 mil pesos por una carrera que hasta hace algunas semanas no pasaba de los 13 mil pesos. Situación similar ocurre con las plataformas, donde se cobra hasta 12 mil pesos por una carrera de un trayecto corto.

Los barranquilleros insisten en que las autoridades deben ejercer controles previos a esta temporada, porque los excesos atentan contra el bolsillo de los ciudadanos que requieren transportarse en el servicio público individual tipo taxi.

Mayerly Romero, asesora de ventas, es una de las usuarias que manifestó su inconformismo por las altas tarifas que cobran actualmente. “Hay abuso en diciembre, sí aumentan bastante los precios. Las carreras aumentan de 25 a 35 mil pesos, hasta 50 mil y estás en un horario de 10:00 a 11:00 de la noche”, señaló.

Romero se ha transportado desde el Portal del Prado hasta el Centro Comercial Parque Alegra pagando hasta 15 mil pesos, pero actualmente, por la temporada, le cobran 30 mil pesos.

“La carrera normalmente a mitad de año o en fechas no festivas cobran 15.000 o 13.000 pesos y ahora en la temporada pueden estar cobrando 30.000, prácticamente el doble de lo que cobraban antes, simplemente por ser época, y según ellos, dicen que es por el trancón y el tráfico”, dijo.

Martín Solano, docente de la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), expresó: “Es un abuso, se aprovechan de la necesidad de sus consumidores y la demanda que tienen para cobrar tarifas extremadamente excesivas. Deberían imitar las políticas de otras ciudades como Bogotá con un taxímetro para regular esas tarifas”.

Respecto a experiencias de abuso en los precios, mencionó: “una vez no estaba tan cerca de mi casa, pero viene un taxista y me cobra una carrera en 60 mil pesos. Yo seguí estando dentro de la ciudad. Lo que le dije al señor fue ‘no los pago ni de mi casa al aeropuerto y no te voy a pagar 60.000 de aquí hacia allá. Gracias, prefiero esperar cualquier otra cosa’”.

Por otro lado, Juan Rocha, comerciante independiente, indicó que antes las plataformas tenían precios más asequibles, permitiendo un ahorro en los bolsillos de todos los usuarios.

Álvaro Forero, presidente del Consejo Nacional de Transporte en Taxis de Barranquilla (Conaltaxis), agremiación que aglutina a las empresas de taxi legalmente habilitadas en el área metropolitana de Barranquilla, dijo que esta situación se resuelve implementando el taxímetro.

“Es obligatorio que haga control el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) y secretarías de Tránsito. En Barranquilla no hay taxímetro, de ahí viene el abuso. Fijan unas tarifas, las colocan en la tarjeta de control, que obligatoriamente debe llevar un taxi en la parte de atrás de la silla del copiloto, algunos taxistas no la cuelgan y abusan en temporada aprovechándose de la inocencia o ignorancia de los ciudadanos”, apuntó.

Forero aseguró que en 2024 no hubo aumento de tarifas, están rigiendo las del 2023 y ha existido una permanente omisión por parte de las autoridades de tránsito y transporte en Barranquilla a la inconformidad de los ciudadanos.

“Anualmente, están en la obligación de hacer el estudio pertinente en noviembre o diciembre y entrar con las nuevas tarifas en enero, pero deben exigir que todo conductor de taxi lleve su tarjeta de control. Deberían cobrar lo justo”, sostuvo.

Expuso que no es justo con los usuarios del servicio que se esté abusando de ellos de esta manera, puesto que se debe entender que hay una competencia muy grande en este momento, que son las plataformas tecnológicas a nivel mundial y a nivel local. “Si abusan, simplemente tomen la placa y presenten la queja ante el Área Metropolitana de Barranquilla, que inicia un proceso administrativo contra la persona”, expuso.

Álvaro Forero dio a conocer que se encuentran intentando darles capacitación en educación a través de las empresas a los taxistas, e igualmente, no se puede negar el servicio, a menos de que el recorrido sea hacia zonas peligrosas.

“Si se sienten afectados, los usuarios tienen una herramienta por vía electrónica en www.ambq.gov.co, y pueden presentar su queja contra cualquier vehículo o conductor”, enunció.