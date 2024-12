Una jornada de conmemoración y reconocimiento se vivió en las instalaciones de la Fundación CE Camilo, quienes celebraron el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con desfiles, grupos musicales y presentaciones de baile desde las 9:00 a. m. este 3 de diciembre.

Asimismo, durante el evento, la embajadora de Países Bajos en Colombia, Reina Buyjs, le concedió a María Poulisse, presidente de la Junta Directiva de la Fundación CE Camilo, una condecoración por el esfuerzo que le ha dedicado a la organización desde sus inicios.

Orlando Amador Condecoración a la presidenta de la Fundación.

Le puede interesar: Reportan nuevo trancón en el Puente de la Cordialidad con Circunvalar

“En CE Camilo, desde el principio, empezamos en 1998 y hemos tenido como lema que somos capaces. Porque nosotros queremos fijarnos en las capacidades de los niños que estamos atendiendo con el apoyo del Bienestar familiar, pero también en el proyecto con la Alcaldía, que estamos llegando a 1.500 personas con discapacidad. La idea es resaltar que usted puede”, sostuvo Poulisse.

En esta misma línea, Poulisse conversó con esta casa editorial acerca de los avances que han consolidado con la Alcaldía de Barranquilla en la iniciativa Inclúyete +.

“Para nosotros ha sido un motivo de mucha alegría que la Alcaldía de Barranquilla volvió a tomar en serio el tema de la discapacidad. Durante cuatro años la tenían prácticamente descuidada… Nosotros desde la fundación CE Camilo estamos operando el centro Llégate móvil y llevamos nuestro grupos interdisciplinario”, manifestó.

Lea también: Creg lanza salvavidas para bajar costos de la energía a los usuarios de Air-e

A su turno, Reina Buyjs, embajadora de los Países Bajos en Colombia, comentó que es la segunda vez que está en Barranquilla. Llevaba 24 años sin visitar la ciudad y, en esta ocasión, lo hizo para conmemorar el día de la persona con discapacidad y para entregarle la condecoración a la presidenta de la fundación.

Orlando Amador Embajadora de Países Bajos en Colombia

“Es increíble regresar luego de más de 20 años y ver todo lo que han alcanzado. Nosotros como embajada hemos apoyado con pequeños proyectos para aportar al centro, pero es gracias al esfuerzo de la hermana María y al apoyo del padre Cyrillus que se ha logrado esto”, sostuvo Buyjs.

Y añadió que “el barrio La Paz se ha desarrollado increíblemente. La primera vez, cuando yo vine, todo estaba sin pavimento y apenas había agua potable. Ahora es vibrante el comercio y la gente se siente orgullosa de ser de acá”.

Además: “La autonomía de las regiones permitirá tener un país más equitativo y próspero”: Verano

Un espacio para una comunidad necesitada

Diana Miranda, una de las beneficiarias de la Fundación y madre de una niña con discapacidad, considera que esta iniciativa ha sido fundamental para ofrecerle a su hija un espacio seguro de desarrollo social.

“Para mí ha sido una ayuda grande, porque no solo he tenido la disponibilidad de poder laborar o de poder brindarle a mi hija la mejor calidad de vida, sino también ver ese avance que algún día no encontré en ningún lado. Aquí encontré los brazos abiertos”, indicó la madre.

Orlando Amador Diana y su hija

Más: Alcalde Char pide a generadores de energía contratos con Air-e a largo plazo

La hija de Diana tiene un síndrome epiléptico llamado Lennox-Gastaut, lo que provoca que tenga un retraso cognitivo y entre otras enfermedades como escoliosis. Lo anterior debido a un accidente cerebrovascular al nacer.

“Mi hija llegó muy escasa de conocimientos y le costaba desenvolverse. Ahora, es una niña independiente. Es una niña que yo puedo llevarla a cualquier lugar y ella interactúa de manera apropiada”, finalizó.

Finalmente, el padre Cyrillus demostró regocijo al ver la evolución del proyecto, pues destaca que es crucial para la comunidad.

“Esta iniciativa es importante porque presta todo tipo de servicio, ya sea de salud, de terapia o de educación. Además, resalta la dignidad de las personas con discapacidad, porque podemos aprender también de ellos. Y, por último, estamos generando empleo… Esto me parece el verdadero progreso”, puntualizó.